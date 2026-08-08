Волгоградские УК за семь месяцев схлопотали штрафов на 45 млн рублей





В Волгоградской области управляющие компании и прочие коммунальные организации продолжают массово игнорировать требования жилищного законодательства и копить многомиллионные долги по штрафам. По информации Госжилнадзора, только в июле 2026 года 35 организаций были наказаны на 6 млн рублей, а в целом объём выписанных штрафов достиг 45 млн. рублей. Подготовлены 453 постановления и предостережения по факту выявленных нарушений.

Среди наиболее распространенных недостатков — несоблюдение лицензионных требований, правил содержания и ремонта жилых домов и помещений, несоблюдение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Отметим, за весь 2025 год УК накопили штрафов на 44,6 млн рублей. Таким образом, всего за семь месяцев обслуживающие организации побили по размеру выписанных санкций уровень прошлого года, и это несмотря на действующие ограничения, разрешающие проводить проверки лишь в случае наличия угрозы жизни и здоровью граждан.

Фото из архива ИА «Высота 102»