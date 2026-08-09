



Волгоградские силовики нагрянули в Калачевский район, проверив больше полусотни мигрантов. Итогом массового рейда стало составление протоколов не только за незаконное пребывание в стране, но даже за нарушение Правил дорожного движения.

– Вместе с коллегами из УФСБ России по Волгоградской области и при силовой поддержке Росгвардии полицейские из Калачевского района проехали по торговым точкам и сельхозпредприятиям поселков Прудбой и Пятиморск, – отчитались в пресс-службе регионального главка МВД. – Мигрантов проверяли в том числе по розыскным базам.





Итогом масштабной проверки стало составление протокола за «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ». Еще двое заплатят штраф за допущенные нарушения при торговле. Кошельки восьмерых мигрантов «похудеют» после оплаты штрафа за нарушение ПДД.

Этим летом волна массовых проверок прокатилась по всем районам Волгоградской области. Чаще всего силовики наведывались на поля, где трудились десятки иностранных рабочих, а также на склады и рынки.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области