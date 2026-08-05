Волгоградцев предупредили об опасности купания в «цветущем» водоеме

В Волгоградской области многие водоемы стали окрашиваться в зеленый или бурый цвета и помутнели из-за цветущих водорослей. Процесс их разложения, который происходит при таком «цветении», сопровождается еще и неприятным запахом. Купаться в такой воде сотрудники ГКУ Служба спасения не рекомендуют, так как это может привести к неприятным для здоровья последствиям.

Почему «цветет» вода?

Это естественный процесс, который запускается при температуре воды выше 20–25°C и обилии солнечного света. При таких условиях начинается активное размножение микроскопических водорослей и цианобактерий. Это живые организмы, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют токсины, способные вызвать отравление или аллергию.

Почему нельзя купаться в такой воде?

Случайный глоток такой воды может привести к отравлению с характерными симптомами: тошнотой, рвотой и диареей.

Зуд, покраснение, сыпь и раздражение на коже могут спровоцировать токсины, которые выделяют водоросли.

Животным пить такую воду нельзя, так как последствия могут быть еще более серьезными.

Кроме того, в мутной воде можно не разглядеть опасность, которая таится на дне в виде ям и острых поверхностей, об которые можно травмироваться.

Если искупались и стало плохо. Что делать?

Если начался зуд или появились покраснения на коже, то первым делом необходимо все промыть чистой водой. Нужно прополоскать рот, если вы случайно заглотнули воду при купании.

При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу.

Фото: ГКУ Служба спасения