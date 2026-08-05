Главное

Как Волгоград пережил атаку украинских БПЛА: все, что происходило 31 июля Силовики и сроки: как одни генералы в Волгограде покидают посты и «дают корни» другие Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВО «Проблема есть, а решения нет»: предприниматели Волгограда теряют миллионы из-за атак ВСУ на склады Wildberries

Актуально

«Лучше быть крупной рыбой в маленьком водоеме»: почему молодые волгоградцы все чаще возвращаются домой из Москвы

«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира Сурова

«Когда он меня убивал, было не больно»: бывший муж напал с отверткой на владелицу салона красоты в Волгограде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Сапёры МЧС получили статус ветеранов СВО
Президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за сотрудниками МЧС, которые участвовали в разминировании в ходе специальной военной операции, статус ветерана боевых действий. Как передает ТАСС, документ вносит изменения в...
Федеральные новости
 Владимир Путин объявил о кадровых и структурных изменениях в Минобороны
5 августа Владимир Путин провёл встречу с руководством Минобороны. Глава государства объявил о кадровых и структурных перестановках в военном ведомстве. Принято решение сосредоточить все функции, связанные со снабжением армии...
Экология

Волгоградцев предупредили об опасности купания в «цветущем» водоеме

Экология 05.08.2026 21:23
0
05.08.2026 21:23


В Волгоградской области многие водоемы стали окрашиваться в зеленый или бурый цвета и помутнели из-за цветущих водорослей. Процесс их разложения, который происходит при таком «цветении», сопровождается еще и неприятным запахом. Купаться в такой воде сотрудники ГКУ Служба спасения не рекомендуют, так как это может привести к неприятным для здоровья последствиям.

Почему «цветет» вода?

Это естественный процесс, который запускается при температуре воды выше 20–25°C и обилии солнечного света. При таких условиях начинается активное размножение микроскопических водорослей и цианобактерий. Это живые организмы, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют токсины, способные вызвать отравление или аллергию.

Почему нельзя купаться в такой воде?

Случайный глоток такой воды может привести к отравлению с характерными симптомами: тошнотой, рвотой и диареей. 

Зуд, покраснение, сыпь и раздражение на коже могут спровоцировать токсины, которые выделяют водоросли. 

Животным пить такую воду нельзя, так как последствия могут быть еще более серьезными. 

Кроме того, в мутной воде можно не разглядеть опасность, которая таится на дне в виде ям и острых поверхностей, об которые можно травмироваться.

Если искупались и стало плохо. Что делать?

Если начался зуд или появились покраснения на коже, то первым делом необходимо все промыть чистой водой. Нужно прополоскать рот, если вы случайно заглотнули воду при купании. 

При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу.

Фото: ГКУ Служба спасения

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
05.08.2026 21:23
Экология 05.08.2026 21:23
Комментарии

0
Далее
Экология
05.08.2026 10:28
Экология 05.08.2026 10:28
Комментарии

0
Далее
Экология
31.07.2026 10:59
Экология 31.07.2026 10:59
Комментарии

0
Далее
Экология
24.07.2026 18:54
Экология 24.07.2026 18:54
Комментарии

0
Далее
Экология
22.07.2026 21:46
Экология 22.07.2026 21:46
Комментарии

0
Далее
Экология
22.07.2026 20:39
Экология 22.07.2026 20:39
Комментарии

0
Далее
Экология
21.07.2026 17:55
Экология 21.07.2026 17:55
Комментарии

0
Далее
Экология
19.07.2026 15:14
Экология 19.07.2026 15:14
Комментарии

0
Далее
Экология
18.07.2026 09:27
Экология 18.07.2026 09:27
Комментарии

0
Далее
Экология
16.07.2026 12:03
Экология 16.07.2026 12:03
Комментарии

0
Далее
Экология
14.07.2026 12:56
Экология 14.07.2026 12:56
Комментарии

0
Далее
Экология
08.07.2026 06:42
Экология 08.07.2026 06:42
Комментарии

0
Далее
Экология
01.07.2026 06:18
Экология 01.07.2026 06:18
Комментарии

0
Далее
Экология
25.06.2026 07:45
Экология 25.06.2026 07:45
Комментарии

0
Далее
Экология
25.06.2026 06:05
Экология 25.06.2026 06:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:28
Над Волгоградской областью нависла угроза налета БПЛАСмотреть фотографии
21:23
Волгоградцев предупредили об опасности купания в «цветущем» водоемеСмотреть фотографии
21:06
Сапёры МЧС получили статус ветеранов СВОСмотреть фотографии
20:50
В Волгограде в сезон солений подорожали соль, помидоры и огурцыСмотреть фотографии
20:09
20 фальшивок изъяли из денежного оборота в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:35
Беспредел как в 90-х: в Волгограде известный профессор пожаловался на месть УК после бунта собственниковСмотреть фотографии
19:06
Сотрудница Росгвардии быстрее всех переплыла Волгу в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:33
Четыре кандидата поборются за вакантное место в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
17:53
В мэрии прокомментировали утренний вой сирен на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
17:25
Кассация утвердила приговор волжанину за кредиты на чужие именаСмотреть фотографии
16:43
«Беда сама ворвалась в наш двор»: волгоградцы рассказали, почему ударили лопатой вырвавшегося за порог алабаяСмотреть фотографии
16:33
Волгоградца осудят за избиение до смерти приютившей его женщиныСмотреть фотографии
16:25
Западное ПВО не спасло: ВС РФ филигранно поразили логистические центры и склады на УкраинеСмотреть фотографии
16:10
Самосуд или охрана порядка? Под Волгоградом активисты заставили извиняться на камеру «опасного типа»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:31
Экс-депутат Коротков обжаловал изъятие доходов от бизнеса на 164 млн рублейСмотреть фотографии
14:57
«Будет символ со шрамами и своей историей»: в Волжском украденного вандалом суслика подбросили в мусорном мешкеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:52
В Ростове задержали водителя из Мелитополя по делу о поджоге фургона с топливомСмотреть фотографии
14:42
Под Волгоградом осудили лихача на иномарке, сгубившего 40-летнего мужчинуСмотреть фотографии
13:41
Владимир Путин объявил о кадровых и структурных изменениях в МинобороныСмотреть фотографии
13:39
«Тебе кирдык!»: волгоградский суд приступил к допросу блогера УльяноваСмотреть фотографии
13:36
Волгоградцы сообщают о сработавших сиренахСмотреть фотографии
13:06
Сбои интернета снизили количество обращений в Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
13:02
Трамвайный переезд в Дзержинском районе Волгограда закроют на два дняСмотреть фотографии
12:25
Волгоградка протаранила мотоцикл: два человека попали в больницуСмотреть фотографии
12:19
Учительница из Волгограда стала миллионершей после выигрыша в лотереюСмотреть фотографии
12:03
Около 5 тысяч волгоградских налогоплательщиков перешли на АвтоУСНСмотреть фотографии
11:53
Андрей Бочаров назвал приоритеты бюджетной политики на 2027 годСмотреть фотографии
11:21
Блогер Ульянов заявил об отводе назначенного судом адвокатаСмотреть фотографии
11:20
24-летний сын волгоградского казачьего атамана Алексей Пополитов погиб на СВОСмотреть фотографии
10:42
На огуречных полях под Волгоградом УФСБ и полиция нашли нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
 