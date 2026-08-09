Угроза удара БПЛА сохраняется в Волгоградской области седьмой час





Седьмой час в Волгоградской области действует режим беспилотной опасности.

Об угрозе удара БПЛА жителей региона предупредили накануне в 23:48. Волгоградцев попросили действовать по стандартной и хорошо знакомой схеме – отойти от окон, не пользоваться лифтами и соблюдать осторожность на улице.

Несмотря на возможный налет беспилотников, волгоградский аэропорт встречает утро воскресенья в штатном режиме. Из расписания выходного дня сегодня выбивается лишь вечерний рейс из Санкт-Петербурга – вместо 17:45 он прибудет в Волгоград в 21:15.

Фото Андрея Поручаева