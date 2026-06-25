Волгоградский областной суд обязал владельца ассенизаторской машины в Михайловке возместить вред почвам в сумме более 1,3 миллиона рублей. Мужчина пытался обжаловать это решение, но апелляционная инстанция оставила его без изменения, а жалобу ассенизатора – без удовлетворения, сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Ранее сообщалось, что иск был подан к гражданину Вдовину В.В., который ранее отказался возмещать ущерб добровольно. Суд первой инстанции удовлетворил требования природоохранного ведомства, но нарушитель не согласился с решением и обжаловал его.





Следы сброса жидких отходов на почву были зафиксированы вблизи поселка Себрово в Михайловском округе. Площадь загрязнения составила 168 кв.м. В отобранных пробах почвы были обнаружены превышения концентраций целого «букета» загрязняющих веществ. В ходе административного расследования было установлено, что транспортное средство, которое производило сброс ЖБО на почву, находится в собственности физического лица. Ему было направлено требование об оплате ущерба, но оно было оставлено без внимания.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





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