



Гастролирующий по России 19-летний курьер забрал крупные суммы у двоих жителей Волгоградской области. В общей сложности пенсионеры отдали ему на «декларирование» почти четыре с половиной миллиона рублей.





Схема, по которой аферисты работали с пожилыми людьми, была отработана ими до мелочей. Примеряя на себя «маски» то работников администрации, то следователей или сотрудников ФСБ, они настаивали на необходимости «декларировать» накопления – в противном случае их якобы могли изъять.

– Жертвами мошенников стали 82-летний волгоградец и 72-летняя жительница Михайловского района, – сообщили в региональном главке МВД. – Передав курьеру почти четыре с половиной миллиона рублей, ведомые аферистами пенсионеры вдруг переставали получать звонки и только после этого понимали, что стали жертвами обмана.

На посыльных у телефонных мошенников работал 19-летний житель Республики Башкортостан. Проехав по указанным адресам, он спокойно забрал у возрастных волгоградцев деньги и перевел их на указанные организаторами счета.

– Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», – отметили в полиции. – Устанавливаются другие участники преступной схемы.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области