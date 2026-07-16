Собственник двух земельных участков в Иловлинском районе Волгоградской области, которые оказались завалены различными отходами и полиэтиленом от теплиц, вынужден был все убрать под угрозой крупного штрафа размером в полмиллиона рублей.

В ГУ ФССП России по региону уточнили, что суд удовлетворил иск прокуратуры, которая просила обязать собственника принять меры по ликвидации несанкционированной свалки. Надзорное ведомство указывало, что скопление отходов существенно ухудшает санитарно-эпидемиологическую и пожароопасную обстановку, создает угрозу для населения. Владельцу земли было дано 6 месяцев для исполнения судебного решения, но он этого делать не спешил.





Когда был проигнорирован срок исполнения решения суда, пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, назначил новый срок и предупредил должника об административной ответственности. Однако землевладелец снова ничего не сделал, за что ему было назначено наказание в виде штрафа в 1000 рублей по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ. Уже дальнейшее игнорирование судебного решения грозило нарушителю штрафом до 500 тысяч рублей. Собственник участков не стал дожидаться таких санкций и очистил территорию от мусора.





Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области