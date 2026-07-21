На спасение озера Цаца в этом году направят более 12 млн рублей





Комитет Волгоградской областной думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды во главе с председателем Ириной Соловьевой поддержал поправки в региональный бюджет. Дополнительные средства пойдут на обводнение водных объектов, в первую очередь – озера Цаца в Светлоярском районе.

Объем финансирования на этот год составит 12 166,9 тыс. рублей, из которых 10 950,2 тыс. рублей выделяет областной бюджет, а 1 216,7 тыс. рублей – доля софинансирования муниципалитета.

Председатель профильного комитета и руководитель Экосовета Ирина Соловьева назвала это оперативной мерой:

– Для системного решения требуются научные исследования водного баланса, реконструкция канала и восстановление природного стока, а также разработка долгосрочной программы по аналогии с оздоровлением Волго-Ахтубинской поймы. Об этом мы говорили на Экосовете, который состоялся 14 июля. Выделение дополнительных бюджетных средств на озеро Цаца – это первый ощутимый шаг в многолетней работе Экосовета по сохранению уникального водоёма. Это так называемая скорая помощь, которая необходима данному объекту. Подчеркну, что такие решения – это наш вклад в достижение национальной цели, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, – экологическое благополучие. Парламентский комитет и Экосовет продолжат держать ситуацию на контроле.





Напомним, озеро Цаца – уникальный памятник природы, однако его естественное питание было нарушено еще при строительстве Волго-Донского канала и гидротехнических сооружений. Сегодня глубина водоема местами не превышает одного метра. Положение усугубляется отсутствием централизованного водоснабжения у жителей Цацинского сельского поселения. Ранее Экосовет выезжал на место и фиксировал проблемы с обводнительным каналом и незаконными дамбами, перекрывающими естественный сток.

Помимо Светлоярского района, бюджетные ассигнования на обводнение предусмотрены для Ленинского, Палласовского и Среднеахтубинского районов. Мероприятия реализуются в рамках госпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области». Общий объем субсидий из областного бюджета на эти цели в 2026 году с учетом поправок составит 89,7 млн рублей.

По итогам заседания законопроект рекомендован Волгоградской областной думе к принятию.

Фото: Волгоградская областная дума, архив ИА «Высота 102»