В Волгоградской области отменили семичасовую беспилотную опасность





Действовавший семь часов режим беспилотной опасности отменен в Волгоградской области утром 9 августа.

О том, что угроза атаки БПЛА окончательно ликвидирована, в РСЧС сообщили в 06:42. Оказалась ли она реальной, или, несмотря на вводимые ограничения, регион провел ночь в тишине, в Минобороны пока не сообщали.

Аэропорт Волгограда тем временем встречает вполне стандартное утро. После массовых задержек рейсов, менявших планы пассажиров в конце рабочей недели, расписание воскресного дня радует своей стабильностью.

Фото Павла Мирошкина