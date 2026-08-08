МЧС продлило предупреждение о жаре для Волгоградской области





В Волгоградской области МЧС России продлило действие выпущенного ранее на этой неделе экстренного предупреждения об экстремальной жаре. По уточнённым данным спасателей, ждать похолодания по крайней мере до начала новой рабочей недели не стоит.

- Ожидается сильная жара +40…+42 ℃ на территории Волгоградской области до конца суток 08 августа и сутки 09 августа. Будьте внимательны и осторожны! Тел.: 112, - говорится в оповещении, разосланном ведомством через мобильное приложение.

Напомним, как ранее сообщала редакция со ссылкой на врио начальника отдела гидрометеообеспечения Волгоградского ЦГМС Михаила Гордеева, с понедельника дневные температуры должны опуститься в регионе до +27…+30 ℃.

Фото из архива ИА «Высота 102»