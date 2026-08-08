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Общество

Времени до сентября: Андрей Бочаров озвучил дедлайн для благоустройства центра Волгограда

Общество 08.08.2026 15:14
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08.08.2026 15:14


8 августа губернатор Андрей Бочаров, несмотря на полуденный зной, вместе с чиновниками региональной и волгоградской городской администраций проинспектировал ход обновления территорий в самом сердце областной столицы. Высокопоставленные ревизоры осмотрели нижнюю террасу Центральной набережной, будущий сквер имени Станислава Говорухина, площадь Павших борцов и Привокзальную площадь. Руководитель поручил завершить основные строительные работы к 1 сентября.


Первым пунктом в маршруте ревизоров стал участок нижней террасы Центральной набережной от бронекатера БК-13 до моста через Волгу. Эта территория долгое время была заброшена и нуждалась в переосмыслении. Благодаря выделенным средствам в этом году здесь были обустроены прогулочная зона, велодорожки, спортивные и игровые площадки.


Специально для привлечения молодёжи здесь на прибрежной территории появится памп-трек, а для автолюбителей автостоянки.


Далее участники зашли в создаваемый на пр. Ленина сквер им. Станислава Говорухина. Здесь уже завершена основная масса работ и осталось установить скульптуру знаменитого режиссёра и несколько фигур из его легендарных фильмов.



Композиции для этой территории создали молодые волгоградские скульпторы. Глава региона высоко оценил качество проделанной работы.


Следующим пунктом в маршруте стала пл. Павших Борцов. Здесь во всю кипит формирование единого пешеходного пространства от храма Александра Невского до набережной. Рабочие мостят площадь гранитом, заливают подпорные стенки, готовятся к озеленению.


- Неважных работ и неважных задач не бывает. Памятник Александру Невскому абсолютно правильно установлен в городе-герое Волгограде. Решения, связанные с площадью Павших борцов, ее модернизацией, фактически созданием новой площади, переносом и установкой памятника в Александровском саду — это те решения, которые помогут развиваться городу, - подчеркнул Андрей Бочаров.


Глава региона обратил внимание, что преображение пл. Павших Борцов позволит в будущем активнее вовлекать эту территорию для проведении разного рода общественных мероприятий.

 

Далее оценено было и благоустройство Привокзальной площади, где также создаётся современный сквер. Здесь уже был установлен новый фонтан «Детский хоровод». Перед этим специалисты заменили проходящие под землёй коммуникации. В ближайшее время должна завершиться подготовка заездов и другие общестроительные работы. Озеленение зоны отдыха из-за жары перенесено на осень.


- Основные строительные работы будут завершены к 1 сентября. После Дня города выйдем на дополнительное решение, касающееся нижней террасы набережной — там достаточно большой объем работы, но до конца года мы реализуем этот проект. Еще раз отмечу, что все проекты идут в графике, мы не видим сегодня причин для невыполнения стоящих задач на этот год, - подытожил руководитель.



Финишировала организованная главой региона проверка в сквере около здания Арбитражного суда в Ворошиловском районе. Здесь также на прибрежной территории создаётся новый парк.

Отметим, за минувшие 12 лет в Волгоградской области благоустроены на 2,9 тыс. общественных и дворовых территорий. По данным властей, только в 2026 году преобразиться должны 200 общественных территорий. На эти средства из бюджета выделено 2,2 млрд рублей.

Фото: администрация Волгоградской области

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