Поистине черным днем для Волгограда стало 31 июля 2026 года. Ночью Волгоград подвергся массированной террористической атаке украинских БПЛА. К сожалению, жертвой налета вражеских дронов стала жительница Красноармейского района, есть раненые. Были повреждены жилые дома и промпредприятие на юге Волгограда. Крупный пожар вспыхнул на складе Wildberries в Дзержинском районе Волгограда. Как все было и что известно к вечеру 31 июля – в материале ИА «Высота 102».

Пожар на складе Wildberries

Ночью многие жители Волгограда и пригорода проснулись от звука взрывов. Первым произошедшее прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

– Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе. В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе. На данный момент на месте работают оперативные службы, ликвидация возгораний продолжается, – сообщил Андрей Бочаров.

Через некоторое время о пожаре на своем складе в Волгограде заявили в компании Wildberries.

– Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе компании.

Здесь также пояснили, что оперативно перестроили логистические маршруты, чтобы избежать остановки работы объекта.

Оперативные службы сразу после происшествия начали ликвидацию последствий возгораний. Были стянуты дополнительные водовозки. Между тем, рано утром часть города заволокло черным дымом. Неприятный запах ощущали жители Дзержинского, Центрального, Краснооктябрьского районов.

Сотрудники аккредитованной лаборатории Роспотребнадзора инициировали исследования атмосферного воздуха и изменения радиологических показателей в связи с пожарами на промышленном предприятии и складе Wildberries в Волгограде. Жителям в целях безопасности рекомендовали полностью закрыть или занавесить мокрой тканью окна, использовать маски или респираторы на улице, а по возможности не покидать помещения. При этом дым рассеялся лишь ближе к обеду.

О готовности оказать правовую помощь пострадавшим от ночной атаки жителям заявили в прокуратуре Волгоградской области. Сразу после случившегося надзорное ведомство открыло горячую линию по телефону 8-960-892-10-20.

Отмена угрозы и задержка авиарейсов





Режим беспилотной опасности, который был объявлен вечером 30 июля, действовал в Волгоградской области 9 часов. Силы ПВО отражали продолжающиеся атаки. Угроза миновала в 07:14 мск. Был объявлен отбой опасности БПЛА.

В результате атаки произошел сбой в движении транспорта. Аэропорт Волгограда по распоряжению Росавиации был закрыт в 2-07 ч. Ограничения на полеты над городом действовали почти 7 часов. В результате на утро 31 июля в воздушной гавани Волгограда наблюдались массовые задержки самолетов. Всего сбой в расписании затронул 16 авиарейсов в Москву, Санкт-Петербург, Ереван и в обратном направлении.

Три пригородных поезда утром запустили по сокращенному маршруту из-за повреждения контактной сети на станции Татьянка.

Позднее Минобороны отчиталось о сбитых над Волгоградской областью беспилотниках. Всего, по данным ведомства, в Волгоградской области и еще в 10 регионах России был перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Поврежденные дома

Мэрия Волгограда сообщила, что в результате атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре повреждено остекление многоквартирных домов.

– На территории Волгограда в результате массированной террористической атаки БПЛА повреждено остекление 8 МКД в Тракторозаводском районе. На время работы оперативных служб для жителей был оперативно открыт пункт временного размещения на территории школы №1, – уточнили в администрации города.

В Волгограде для жителей пострадавших домов открыты пункты временного размещения. Всех желающих власти готовы вывезти на автобусах, но на утро 31 июля на территории ПВР жителей не было.

В то же время сотрудники управляющей компании незамедлительно приступили к временному закрытию оконных проемов до восстановления остекления. Полное восстановление планируется после замеров оконных проемов и проведения в дальнейшем восстановительных работ.

В администрации Волгограда заверили, что жильцам пострадавшего дома будет оказана материальная помощь в случае повреждения имущества.

Силовики, в свою очередь, напомнили волгоградцам об уголовной ответственности за съемку последствий ударов БПЛА. Авторам роликов, решивших поделиться своим творчеством в Сети, грозит наказание за «Госизмену». Ее санкция предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. В силовых структурах подчеркнули, что выкладываемые в соцсети кадры могут способствовать установлению дислокации ПВО, информация о которой носит секретный характер.

1 погибла, 8 пострадали

Сначала власти региона сообщали, что в результате ночной атаки БПЛА в Волгограде пострадало пять человек. Однако ближе к обеду пришла печальная новость. Губернатор Андрей Бочаров сообщил о гибели женщины в Красноармейском районе Волгограда. Ее тело нашли при разборе завалов дома по улице Булаткина. Это произошло на территории ТОС «Буревестник».

По уточненным данным, ранения различной степени тяжести получили восемь человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Все получают необходимую медицинскую помощь, заверили в администрации региона.

Следственный комитет России начал расследование преступления украинских вооруженных формирований, которые нанесли удар беспилотниками по гражданским объектам в Волгограде.

Продавцы Wildberries – о потерях





Волгоградские предприниматели после ночной атаки на склады Wildberries в Дзержинском районе подводят печальные итоги, подсчитывая количество сгоревшего товара. Об убытках ИА «Высота 102» сообщила, в частности, основатель бренда Mamalino, мама пятерых детей Евгения Ивашикина, у которой сгорела большая часть товара.

У основателя бренда «Мастерская чудес» Оксаны Муравьевой буквально два дня назад была отгрузка на волгоградский склад. Она еще не знает, успели ли вывезти ее товар. Женщина в растерянности и не знает, как начинать новый сезон.

– Будем собираться с силами и искать выход из ситуации, – признавались опрошенные продавцы.

При этом ситуация в волгоградских пунктах выдачи после произошедшего была разной. В некоторых ПВЗ сообщали о задержках машин. В других точках сбоев с транспортом не наблюдалось. Сотрудники ПВЗ рассказали, что, хотя время доставки товара до покупателя немного увеличилось, процесс не останавливался. В августе работники пунктов выдачи ожидают, как и прежде, увеличения потока клиентов в связи с подготовкой к учебному году.

Редакция ИА «Высота 102» следит за развитием событий.

