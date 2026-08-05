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Сапёры МЧС получили статус ветеранов СВО

Федеральные новости 05.08.2026 21:06
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05.08.2026 21:06

Президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за сотрудниками МЧС, которые участвовали в разминировании в ходе специальной военной операции, статус ветерана боевых действий. Как передает ТАСС, документ вносит изменения в Федеральный закон «О ветеранах» и опубликован на официальном портале правовой информации.

Статус ветерана теперь могут получить сотрудники Государственной противопожарной службы, профессиональных аварийно-спасательных формирований и работники МЧС России, которые проводили поиск, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.

Авторы инициативы отмечают, что ранее эти категории участников СВО были лишены права на социальную помощь, что негативно сказывалось на выполнении ими служебных обязанностей. Новый закон устраняет этот пробел.

Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин пояснил, что получившие инвалидность сапёры будут признаны инвалидами боевых действий. Статус ветерана даёт право на ежемесячную выплату, компенсацию половины расходов на жильё и другие льготы, а инвалидам положены надбавки к пенсии.

– Это давно назревшее решение. Люди, которые рискуют собой, разминируя территории в зоне специальной военной операции, теперь получат не только признание, но и реальную материальную поддержку, – подчеркнул парламентарий.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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