«Ротор‑М» добывает ничью в дебютном матче Олега Стогова

В 19‑м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) «Ротор‑М» дома сыграл вничью с «Ахматом‑М» – 1:1. Матч прошёл на стадионе МБУ СК «Зенит» в Волгограде при 74 зрителях.

Для волгоградцев игра стала первой под руководством нового главного тренера Олега Стогова, сменившего Дениса Снимщикова. Команда начала матч активно, с высоким темпом и плотным давлением в средней зоне. Уже на 16‑й минуте Даниил Града, находясь у правого угла штрафной, сместился к центру и плотным ударом поразил дальний угол ворот гостей – 1:0.

Игра в целом носила равный характер: команды действовали на встречных курсах, не снижая интенсивности. Во втором тайме «Ахмат‑М» усилил давление и на 74‑й минуте сравнял счёт: Майрам Дзестелов идеально исполнил штрафной, точно пробив в девятку ворот Александра Прохорова.

Итоговый результат – боевая ничья 1:1 – отражает характер матча: обе стороны до конца искали шансы у чужих ворот.

Главный тренер «Ротора‑М» Олег Стогов так прокомментировал игру:

– Закономерный результат. Хотелось бы, конечно, победить, но двух дней мало для работы. Скажу, что доволен ребятами, их отношением. Молодцы.

«Ротор-М» (Волгоград) – «Ахмат-М» (Грозный) – 1:1 (1:0).

7 августа. Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 74.

Судьи: Даниил Саитов (Екатеринбург), Артём Терехов (Волжский), Дмитрий Данько (Волгоград).

«Ротор-М»: Прохоров, Кашлев (Журавский, 71), Кычанов, Амирханян, Петрунькин, Града, Литенко, Тарчоков (Ермаков, 66), Клименко (Суров, 57), Кондратьев (Гречишкин, 62), Кюрджиев (Кувакин, 53).

«Ахмат»: Бериев, Досхоев (Николов, 50), Гимушин, Гулиев, Бачаров (Мешезов, 76), Кошлатый, Байтиев (Кириченко, 79), Дзестелов, Каимов, Гардалоев (Алихаджиев, 46), Кабисов (Саитов, 73).

Голы: Града, 16 (1:0). Дзестелов, 74 (1:1).

Предупреждены: Журавский, 32 (неспортивное поведение). – Гулиев, 23 (неспортивное поведение). Байтиев, 32 (грубая игра). Дзестелов, 53 (неспортивное поведение).

Следующий матч «Ротор‑М» проведёт 14 августа в рамках 20-го тура против ФК «Оренбург» на стадионе «Зенит». Начало встречи – в 18:00. Команды соседствуют в турнирной таблице: «Оренбург» идёт 16-м с 13 очками, «Ротор‑М» – 17-м с 8. Поэтому предстоящая встреча станет принципиальной: результат в перспективе может заметно повлиять на их позиции.

Александр Веселовский

Фото: VK Видео