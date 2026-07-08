



Волгоградский областной суд в апелляционном порядке поддержал решение Михайловского районного суда о возмещении вреда почвам жителем Котовского района, загрязнившего участок ядовитыми веществами. Теперь мужчине придется отдать более 443 тысяч рублей.

Напомним, еще в сентябре 2023 года житель села Бурлук объявил о загрязнении почвы ядовитыми веществами, которые несут смертельную опасность для людей, животных и растений. По словам мужчины, у одного из домов местный житель разлил неизвестную жидкость, в результате чего в воздухе появился нестерпимый химический запах, а после длительного нахождения на улице у селян стало ухудшаться самочувствие.

Кроме того, многие произростающие растения у очага розлива начали покрываться пятнами и чахнуть. На место химического происшествия побывали представители районной администрации, отдела с/х, полиции и МЧС. Специалисты установили факт обработки земельного участка перед частным жилым домом размером 2,5 метра на 50 метров не установленным химическим препаратом..

В отобранных пробах почвы обнаружены превышения концентраций загрязняющих веществ: по кобальту, железу, алюминию, хрому, магнию, калию, натрию, массовой концентрации водорастворимых форм: сульфат-иона, массовой концентрации водорастворимых форм: хлорид-иона, при этом общая площадь загрязненных территорий составила 98 кв.м.

Управлением установлено, что собственником земельного участка, подвергшегося негативному воздействию является физическое лицо.

Согласно расчету, сумма причиненного вреда почве составила 443 504 руб. Ущерб был предъявлен для оплаты (компенсации) вреда почвам в добровольном порядке, которое было оставлено без внимания.

В связи с чем, Управление обратилось в Котовский районный суд Волгоградской области с иском о принудительном взыскании. Возмещение ущерба находится на контроле Нижне-Волжского Межрегионального управления Росприроднадзора.

Фото: Нижне-Волжское Межрегиональное управление Росприроднадзора