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Общество

Родные погибших в Белом море байдарочников пожаловались Генеральному прокурору

Общество 09.08.2026 08:20
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09.08.2026 08:20


Спустя год после трагедии в Белом море родные погибших байдарочников из Волгограда настаивают на возобновлении уголовного дела. После ответа прокурора, назвавшего решение о его прекращении законным и обоснованным, волгоградцы обратились с жалобой в Генпрокуратуру.

– В ответ на адресованное Генеральному прокурору обращение мы получили ответ от районного прокурора, отметившего, что постановление о прекращении уголовного дела признано законным и обоснованным, – рассказывает адвокат Виталий Григорьев. – По каким причинам его назвали таковым, в документе не указывается. Нет ответа на вопрос и о том, почему при расследовании не предусматривалось проведения других следственных и процессуальных действий. На этом основании мы обжаловали решение республиканскому прокурору, а также вновь написали жалобу Александру Гуцану. На наш взгляд, принятое решение необъективно.

Волгоградцы, чьи близкие год назад не вернулись домой из сплава по Белому морю, убеждены, что его организатор нарушил базовые требования безопасности.

Родные погибших настаивают на выяснении всех обстоятельств трагедии и объективной оценке действиям организатора сплава. Можно ли было выходить на воду в такую погоду? Соответствовали ли плавсредства требованиям безопасности? Оказывали ли помощь на воде? Была ли она адекватна ситуации? Эти терзающие близких вопросы, к сожалению, все еще остаются без ответа, – констатирует защитник.

В июле прошлого года группа туристов из Волгограда вышла в поход до Соловецких островов. Однако в пути байдарочников, которые, как выяснилось позже, не обладали должной подготовкой, застал шторм – конечной цели достигли только двое из девяти отправившихся в сплав горожан. Четверых спасли сотрудники МЧС, а трое считались пропавшими без вести.

После трагедии в Белом море развернули поисковую операцию, к организации которой пришлось подключаться близким волгоградцев: 23 июля около острова Варбарлуды ее участники нашли тело 24-летнего Владимира Бондарева. Только спустя восемь дней стало известно о нахождении тела Валерии Пужняк. В день ее похорон поисковики обнаружили и погибшего Виктора Зузанова.

Родные погибших заявили, что ЧП в Белом море случилась по вине организатора похода Олега Беневаленского. По их словам, перед походом туристы не зарегистрировались в республиканском МЧС. Кроме того, они вышли в море, когда погода начинала портиться, а некоторые из них были без спасательных жилетов. Волгоградцы обратились за помощью к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, который в свою очередь поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Стоимость похода составила около 70 тысяч рублей с каждого участника, частью из которых Олег распоряжался по собственному усмотрению, в том числе расходовал на ремонт своего личного оборудования и на его прокат. Таким образом, он оказал дополнительные услуги участникам мероприятия. Также не для всех участников были приготовлены спасательные жилеты, что тоже является грубым нарушением со стороны организатора заплыва. Такой человек должен быть отстранен от подобного занятия во избежание возможных новых трагедий и арестован, как минимум, на время расследования, — высказывались родные погибших в обращении к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Этим летом стало известно, что в СУ СК России по Республике Карелия прекратили резонансное уголовное дело, сочтя, что виновных в случившейся трагедии нет.

Позже стало известно, что к прогремевшей на всю страну истории подключился адвокат Виталий Григорьев. Представляя интересы родственников погибших, он заявил, что материалах не хватает как минимум нескольких экспертиз, которые могли бы изменить ход дела.

Фото ChilloutRiver/vk.com

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