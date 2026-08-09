



Волгоградские грибники, несмотря на плавящую даже асфальт 40-градусную жару, возвращаются из леса с полными корзинами.

Не называя конкретных мест, фанаты «тихой охоты» раззадоривают единомышленников фотографиями, от которых буквально чешутся руки – сорваться на природу и попытать своего счастья.

– Как вы в такую жару что-то находите? Грибы разве не высохли все на солнце? – недоумевают многие волгоградцы.

Однако опытные грибники подтверждают, что в начале августа в лесах действительно можно найти щедрый урожай. Чаще всего любители «грибалки» собирают первый урожай груздей, а также подосиновики и шампиньоны.

Напомним, в Волгоградской области действует противопожарный режим. Ограничения будут действовать как минимум до конца лета.

Фото "Грибное сообщество Волгоградской области"/Vk.com