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Экология

Суд Саратова поддержал требования РПН о взыскании с застройщика штрафа за свалку в Волгограде

Экология 01.07.2026 06:18
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01.07.2026 06:18


Двенадцатый арбитражный апелляционный суд Саратова поддержал требования Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с ООО «Приволжтрансстрой» причиненного вреда почве в размере 10 миллионов 877 тысячи рублей. 

Как ранее сообщалось информагентством, инспекторы  выявили свалку на границе Ворошиловского и Советского районов города Волгограда на участке, который находится между микрорайоном Тулака и бывшим консервным заводом. 

Специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области произведены отборы проб отходов и почвы на территории несанкционированной свалки. Ее площадь составила 1823 кв.м. В лаборатории установлено, что отходы относятся к V классу негативного воздействия на окружающую среду. Выявлены превышения показателей по нефтепродуктам и нитрат-ионам.

Компания и ее руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ, ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, ст. 8.5 КоАП РФ  в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Также в адрес застройщика было направлено требование о добровольной оплате причиненного вреда, но юридическое лицо оставило его без внимания.


Тогда исковое заявление было направлено в Арбитражный суд Волгоградской области, который требования поддержал. ООО «Приволжтрансстрой» не согласившись с вынесенным решением, оспорило его в апелляционной инстанции.

Решением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда ранее вынесенное решение Арбитражного суда Волгоградской области оставлено без изменения. На АО «Приволжтрансстрой» возложена обязанность возместить всю сумму вреда, причиненного почвам в результате их захламления.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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