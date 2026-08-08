



В Камышинском районе Волгоградской области произошло массовое ДТП с участием фуры и двух легковых автомобилей. Машины столкнулись утром 8 августа на участке саратовской трассы в границах села Белогорка.

- В 07:35 час. на 533-м км ФАД «Сызрань — Саратов — Волгоград» произошло столкновение автомобилей «Лада Веста», «Хендэ» и «МАН» с полуприцепом. В результате ДТП 6 человек, двое из которых несовершеннолетние, доставлены в медицинские учреждения, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Судя по опубликованным кадрам, на месте работают спасатели. Легковые автомобили столкнулись в лобовую и получили серьёзные повреждения.

Отметим, обстоятельства на месте устанавливает следственно-оперативная группа. Редакция уточняет данные о состоянии пострадавших в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Фото из архива ИА «Высота 102»