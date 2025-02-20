



Реконструкция и строительство современных очистных сооружений, канализационно-насосных станций и модернизация систем водоснабжения и водоотведения в Ольховском, Калачевском и Камышинском районах Волгоградской области обсуждались на очередном заседании Экологического совета. По данным ИА «Высота 102», в обсуждении приняли участие посредством видео-конференц-связи чиновники перечисленных районов, а также представители природоохранных ведомств, науки и подрядчики. Мероприятие, сообщает информагентство, оказалось непростым – глава совета Ирина Соловьева указала на проблемы, которые не решаются годами, в том числе из-за неповоротливости районных чиновников.

Как было отмечено в начале совещания, модернизация систем жилищно-коммунального хозяйства и объектов коммунального комплекса являются частью масштабной работы по достижению экологического благополучия в регионе. Вместе с тем, как отметила Ирина Соловьева, многие объекты коммунальной инфраструктуры, особенно системы водоснабжения и водоотведения, построенные несколько десятилетий назад, на сегодня исчерпали свои ресурсы и перестали соответствовать задачам развития, которые входят в повестку волгоградского региона.

– Именно поэтому на модернизацию действующих и возведение новых технологичных объектов сегодня направляются значительные средства. Однако эта работа должна носить комплексный характер. Только системный подход позволит достичь экологического благополучия как одной из национальных целей развития России до 2030 года, определенных Указом Президента России Владимира Владимировича Путина, – подчеркнула глава профильного совета Волгоградской областной думы.

Напомним, что члены Экологического совета на регулярной основе осуществляют контроль за ходом работ по реконструкции и строительству объектов коммунального комплекса в регионе. Следят и за ликвидацией уже накопленного экологического вреда. Так, например, один из недавних выездов состоялся в Ольховку, где ведется модернизация системы водоснабжения, направленная на улучшение качества питьевой воды для 5600 жителей Ольховки.

Как было озвучено на заседании Экологического совета, в рамках национального проекта «Чистая вода» и нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ольховке уже возведены площадка водопроводных очистных сооружений, резервуары чистой воды, станции водоподготовки и другая инфраструктура. В ближайшее время объект будет сдан в эксплуатацию. По словам Ирины Соловьевой, применение комплексного подхода в работе по модернизации системы водоснабжения в Ольховке решит задачу перспективного развития не только райцентра, но и муниципального района в целом.

Второй объект в Ольховке, где ведутся работы, – канализационно-насосная станция и очистные сооружения. Ранее общественники обращали внимание на необходимость дооснащения системы биологической очистки. Согласно докладу главы комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области Дмитрия Баранова, что необходимые работы произведены – сейчас система биоочистки работает в надлежащем режиме.

А вот нерешенным в Ольховском районе все еще остается вопрос об организации процесса утилизации жидких бытовых отходов. Участники Экосовета рекомендовали властям рассмотреть два варианта решения проблемы: модернизировать уже введенный в эксплуатацию объект, либо возвести отдельно стоящую станцию приема ЖБО вместе с локальными очистными сооружениями, что позволит предотвратить попадание загрязненных стоков в озеро Соленое. Работа должна вестись с участием представителей науки, сделала акцент Ирина Соловьева.

– Неприметное на первый взгляд озеро Соленое, между тем, сообщается с руслом реки Иловля, которая является третьим по величине после Хопра и Медведицы притоком Дона. Эта река входит в десятку стратегических рек России, имеет статус водного объекта высшей рыбохозяйственной категории, местом обитания краснокнижных рыб, многих редких видов животного и растительного мира, – обратила внимание Ирина Соловьева. – Соответственно, от ее состояния зависит не только экологическое благополучие жителей муниципальных районов, но и эффективность масштабной программы по оздоровлению Дона, инициатором которой в свое время выступила Волгоградская область.

При этом, сделала акцент глава Экосовета, одномоментно проблему не решить.

– Поэтому нужно разбить работу на этапы. Сначала создать полноценную систему биоочистки жидких бытовых отходов с использованием современного оборудования, имеющего необходимые лицензии, с перспективой ее развития на территории всего Ольховского района, затем приступить к реабилитации озера Соленое и далее – реки Иловля в рамках мероприятий по оздоровлению Дона, – подчеркнула она.





Продолжая обсуждение судьбы рек Иловля и Дон, а в частности, предотвращения загрязнения этих водных объектов, члены заседания обсудили возможность внесения корректировки в техническое задание для выполнения проектных работ по объекту «Реконструкция биологических очистных сооружений г. Петров Вал на р. Иловля».

По информации властей Камышинского района, разработка проектно-сметной документации ведется с учетом рекомендаций общественников, которые были даны ранее на выездных заседаниях. Ирина Соловьева, в свою очередь, указала на необходимость представить схему приема и вывода жидких бытовых отходов в городе Петров Вал и ближайших к нему поселений. Также, отметила она, необходимо разработать стратегию перспективного развития коммунального комплекса Камышинского района в рамках выполнения задач руководства области по обновлению коммунальной инфраструктуры.

Критику со стороны Экосовета вызвали до сих пор не устраненные факты экологических нарушений, на которые ранее указывали общественники. Один из самых вопиющих – наличие руслоперегораживающего устройства на реке Иловля, которое незаконно возвели фермеры для проезда тяжелой техники и личных автомобилей, что осталось без контроля со стороны властей Камышинского района.

Искусственное сооружение на Иловле привело к изменению хода реки, размыву береговой линии, загрязнению участка водного объекта. Ирина Соловьева призвала органы местного самоуправления принять незамедлительные меры в отношении недобросовестных фермеров и в законном порядке ликвидировать руслоперегораживающие сооружения. Кроме того, глава Экологического совета призвала чиновников вести строгий контроль за деятельностью сельхозпроизводителей, обеспечить недопущение негативного воздействия на природные объекты и соблюдение природоохранного законодательства.

– Река Иловля является объектом федеральной собственности. Прибрежная защитная полоса этой небольшой по сравнению с Волгой и Доном реки составляет двести метров, что говорит о ее значении для региона и страны. Соответственно, на этой территории допустимо проведение исключительно сельскохозяйственных работ в соответствии с Водным кодексом, а распашка земли недопустима. Охрана окружающей среды – это полномочия органов муниципального самоуправления, а значит именно они должны осуществлять контроль за состоянием водного объекта и своевременно привлекать к решению проблемных вопросов правоохранительные и природоохранные ведомства. Необходимо в кратчайшие сроки рассмотреть возможность расторжения договоров аренды с аграриями, которые ведут хозяйственную деятельность в нарушение требований Водного кодекса, и учесть эти требования при заключении новых договоров аренды, восстановить старое русло реки Иловля и впредь не допускать фактов негативного воздействия человека на водные объекты, – подчеркнула Ирина Соловьева.

Что касается Калачевского района, то здесь внимание Экологического совета было приковано к застарелой проблеме, а именно – к предотвращению негативного воздействия паводковых вод. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в Калаче-на-Дону местные жители ежегодно жалуются на подтопление жилых домов в результате разлива воды из озера Кондол, к которому примыкает построенный еще в 50-60-х годах прошлого века жилой массив. Свои жалобы калачевцы озвучивали и представителям Экосвета в ходе прошлогоднего выезда. Также стоит вопрос о качестве сточных вод, поступающих из озера в реку, поскольку анализ их ни разу не проводился. На контроле Экосовета – и вопрос обустройства существующей насосной станции с точки зрения безопасности для граждан и восстановления прибрежной полосы Дона, которая, к сожалению, имеет недопустимые повреждения.

По словам Ирины Соловьевой, местным властям нужно направить усилия на повышение качества услуги по водоснабжению и водоотведению для жителей всего района, разработать «дорожную карту» по обновлению коммунальной инфраструктуры и предотвращать факты негативного воздействия на окружающую среду.

– Существующие в Калачевском районе поля фильтрации, куда вывозятся жидкие бытовые отходы, уже устарели и не отвечают современным требованиям. Именно поэтому руководство волгоградского региона реализует мероприятия по модернизации этих очень важных для населения объектов, – отметила Ирина Соловьева. – Речь идет о повышении качества жизни не только населения Калачевского района – мы говорим в целом о восстановлении экосистемы Дона и сохранении природного потенциала Волгоградской области. Руководство волгоградского региона ведет системную работу по обеспечению населения современными системами чистой воды, сетями водоотведения и биоочистки. Одним из примеров этой работы является строительство важнейшего не только для волгоградцев, но и для жителей других регионов Волжского бассейна комплекса биологической очистки на острове Голодном. Современная станция, при возведении которой применяются новейшие технологии, позволит эффективнее перераспределять сточные воды, поступающие на остров из шести районов Волгограда, следовательно, повысится качество жизни людей и уровень их экологического благополучия.