Минобороны: регионы России атаковали 153 беспилотника





Украинские БПЛА минувшей ночью атаковали восемнадцать регионов России. Волгоградская область, где семь часов подряд действовал режим беспилотной опасности, в этот список, к счастью, не попала.

Смертоносные летательные аппараты брали курс на приграничье – Брянскую, Курскую и Белгородскую области. В Белгороде, по словам губернатора Александра Шуваева, из-за массированного налета БПЛА пострадали 13 человек, среди которых двое детей.

Своей целью дроны ВСУ видели также Владимирскую и Воронежскую, Калужскую и Липецкую, Орловскую и Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области. Беспилотные атаки в ночь на воскресенье 9 августа коснулись Московской области, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан. Всего над территорией страны дежурные расчеты ПВО уничтожили 153 летательных аппарата.

В Волгоградской области режим беспилотной опасности установили накануне в 23:48. О том, что угроза удара окончательно миновала, жителям региона сообщили в 06:42.

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