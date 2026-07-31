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Экология

В Волгограде исследуют воздух после пожаров на складе и предприятии

Экология 31.07.2026 10:59
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31.07.2026 10:59


Сотрудники аккредитованной лаборатории Роспотребнадзора проводят исследования атмосферного воздуха и изменения радиологических показателей в связи с пожарами на промышленном предприятии и складе Wildberries в Волгограде.

Напомним, что возгорания на этих объектах произошли в результате ночной атаки украинских БПЛА.

– Организован выезд аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» для проведения лабораторно-инструментального обследования с отбором проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, характерных для процессов горения, и замером уровней радиационного излучения, – сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Жителям в целях безопасности рекомендуют полностью закрыть или занавесить мокрой тканью окна, использовать маски или респираторы на улице, а по возможности не покидать помещений.

Фото из архива V102.RU

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