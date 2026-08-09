



Пострадавшие во время пожаров на складах Wildberries предприниматели из Волгограда все еще ждут обещанных компанией выплат.

– Лично я никаких выплат не получала, хотя в распределительных центрах сгорело больше половины моего товара, – лаконично ответила основательница бренда Mamalino Евгения.

Волгоградский предприниматель Оксана Муравьева в свою очередь уточняет, что сейчас ни она, ни многие ее коллеги до сих пор не могут подсчитать понесенных убытков.

– К сожалению, я пока не могу со 100% уверенностью сказать, есть ли у меня утраченный товар. От Wildberries официальной информации я не получила, а за фразой «Товар в пути» может сейчас скрываться все, что угодно, – отмечает руководитель компании «Мастерская чудес». – Мне компенсаций не приходило. Слышала, что некоторым селлерам при ущербе в миллион рублей перечислили лишь две тысячи. Но опять-таки я говорю об этом с чьих-то слов.

Волна атак на крупные логистические центры началась в стране в середине июля. От беспилотников ВСУ пострадали и складские помещения в Дзержинском районе Волгограда.

– Два дня назад у меня была отгрузка на волгоградский склад. Успели ли мой товар вывезти оттуда, я пока не знаю, – рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» Оксана Муравьева. – Сегодня утром я уже смотрю другие площадки и думаю, как мне поступить в сложившейся ситуации. Одно понятно точно: тезис про то, что все яйца нельзя складывать в одну корзину, сегодня приобретает небывалую популярность. Непонятно, как начинать новый сезон. К примеру, у моей подруги, которая занимается пошивом одежды, уже набран персонал. Зарплату людям, арендные платежи, налоги ведь никто не отменял. Поэтому будем собираться с силами и искать выход из ситуации.

Основатель Wildberries Татьяна Ким в видеообращениях не раз объявляла о том, что компания окажет помощь всем пострадавшим селлерам.

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