Главное

Как Волгоград пережил атаку украинских БПЛА: все, что происходило 31 июля Силовики и сроки: как одни генералы в Волгограде покидают посты и «дают корни» другие Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВО «Проблема есть, а решения нет»: предприниматели Волгограда теряют миллионы из-за атак ВСУ на склады Wildberries

Актуально

«Лучше быть крупной рыбой в маленьком водоеме»: почему молодые волгоградцы все чаще возвращаются домой из Москвы

«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира Сурова

«Когда он меня убивал, было не больно»: бывший муж напал с отверткой на владелицу салона красоты в Волгограде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Владимир Путин объявил о кадровых и структурных изменениях в Минобороны
5 августа Владимир Путин провёл встречу с руководством Минобороны. Глава государства объявил о кадровых и структурных перестановках в военном ведомстве. Принято решение сосредоточить все функции, связанные со снабжением армии...
Федеральные новости
 В Ростове-на-Дону загорелась заправка с припаркованными машинами
Заправка с припаркованными автомобилями вспыхнула в Ростове-на-Дону сегодняшней ночью. Официальной причиной ЧП глава города Александр Скрябин назвал нарушения требований пожарной безопасности. – В результате нарушения требований...
Федеральные новости

Владимир Путин объявил о кадровых и структурных изменениях в Минобороны

Федеральные новости 05.08.2026 13:41
0
05.08.2026 13:41


5 августа Владимир Путин провёл встречу с руководством Минобороны. Глава государства объявил о кадровых и структурных перестановках в военном ведомстве.

Принято решение сосредоточить все функции, связанные со снабжением армии вооружениями, в руках заместителя министра обороны Александра Санчика, а за все службы тыла будет отвечать боевой генерал, ранее занимавший пост командующего группировкой «Центр», Валерий Солодчук.

На освободившееся место командующего группировкой «Центр» перейдёт работать Андрей Иванаев, ранее руководивший группировкой «Восток». Командование последней возьмёт на себя в статусе и.о. Пётр Болгарев, ранее руководивший штабом объединения, он же возглавит Восточный военный округ. Кроме того, президентом принято решение назначить командующим новым родом войск – беспилотных систем Дениса Лямина, который ранее возглавлял штаб группировки «Центр».

- Я хочу вас, товарищи офицеры, поблагодарить за вашу боевую работу на прежних местах, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные и деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач. Хочу вас поблагодарить за то, что было сделано вами до настоящего времени, - подытожил глава государства.

Фото: kremlin.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
05.08.2026 13:41
Федеральные новости 05.08.2026 13:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.08.2026 07:18
Федеральные новости 05.08.2026 07:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.08.2026 21:21
Федеральные новости 04.08.2026 21:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.08.2026 08:32
Федеральные новости 03.08.2026 08:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.08.2026 07:00
Федеральные новости 03.08.2026 07:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.07.2026 06:56
Федеральные новости 30.07.2026 06:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.07.2026 20:34
Федеральные новости 28.07.2026 20:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.07.2026 18:02
Федеральные новости 28.07.2026 18:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.07.2026 20:10
Федеральные новости 27.07.2026 20:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.07.2026 15:27
Федеральные новости 26.07.2026 15:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.07.2026 07:12
Федеральные новости 26.07.2026 07:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.07.2026 14:10
Федеральные новости 24.07.2026 14:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.07.2026 10:32
Федеральные новости 23.07.2026 10:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.07.2026 07:22
Федеральные новости 23.07.2026 07:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.07.2026 20:29
Федеральные новости 22.07.2026 20:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:41
Владимир Путин объявил о кадровых и структурных изменениях в МинобороныСмотреть фотографии
13:39
«Тебе кирдык!»: волгоградский суд приступил к допросу блогера УльяноваСмотреть фотографии
13:36
Волгоградцы сообщают о сработавших сиренахСмотреть фотографии
13:06
Сбои интернета снизили количество обращений в Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
13:02
Трамвайный переезд в Дзержинском районе Волгограда закроют на два дняСмотреть фотографии
12:25
Волгоградка протаранила мотоцикл: два человека попали в больницуСмотреть фотографии
12:19
Учительница из Волгограда стала миллионершей после выигрыша в лотереюСмотреть фотографии
12:03
Около 5 тысяч волгоградских налогоплательщиков перешли на АвтоУСНСмотреть фотографии
11:53
Андрей Бочаров назвал приоритеты бюджетной политики на 2027 годСмотреть фотографии
11:21
Блогер Ульянов заявил об отводе назначенного судом адвокатаСмотреть фотографии
11:20
24-летний сын волгоградского казачьего атамана Алексей Пополитов погиб на СВОСмотреть фотографии
10:42
На огуречных полях под Волгоградом УФСБ и полиция нашли нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
Русло реки Медведица в Волгоградской области очищают от ила и пескаСмотреть фотографии
09:50
В аэропорту Волгограда таможенники отобрали у пассажирки 400 долларовСмотреть фотографии
09:47
Облкомтруд рассказал о восьми карьерных траекториях для возрастных волгоградцевСмотреть фотографии
09:41
Россельхознадзор забраковал 15-тонную партию судака волгоградского предпринимателяСмотреть фотографии
09:25
Камышинский школьник отправился на Северный полюс на «Ледоколе знаний»Смотреть фотографии
08:38
В МЧС предупредили волгоградцев о рисках пяти ЧС 5 августаСмотреть фотографии
08:24
Массированная атака украинских БПЛА обошла стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:19
Город и 17 хуторов Волгоградской области 5 августа остались без газаСмотреть фотографии
08:09
День спорта в Волгограде: фан‑фест «Динамо‑Синара» и матч «Ротор» – «Челябинск»Смотреть фотографии
08:00
Беременную волгоградку с тяжелым аутоиммунным заболеванием спасли от осложненийСмотреть фотографии
07:22
FFK «Rotor CISS Group» готовится к поединку с мексиканцамиСмотреть фотографии
07:18
В Ростове-на-Дону загорелась заправка с припаркованными машинамиСмотреть фотографии
07:02
В Волгограде после месячного перерыва продолжат заседания по делу блогера УльяноваСмотреть фотографии
06:44
Семичасовую беспилотную опасность отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:28
Волгоградскую область к концу недели накроет экстремальная жараСмотреть фотографии
06:05
Угроза удара БПЛА сохраняется в Волгоградской области седьмой часСмотреть фотографии
21:21
Мигрантам с судимостью запретили гражданство РФСмотреть фотографии
20:53
С 15 августа в Волгоградской области стартует охота на барсукаСмотреть фотографии
 