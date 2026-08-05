



5 августа Владимир Путин провёл встречу с руководством Минобороны. Глава государства объявил о кадровых и структурных перестановках в военном ведомстве.

Принято решение сосредоточить все функции, связанные со снабжением армии вооружениями, в руках заместителя министра обороны Александра Санчика, а за все службы тыла будет отвечать боевой генерал, ранее занимавший пост командующего группировкой «Центр», Валерий Солодчук.

На освободившееся место командующего группировкой «Центр» перейдёт работать Андрей Иванаев, ранее руководивший группировкой «Восток». Командование последней возьмёт на себя в статусе и.о. Пётр Болгарев, ранее руководивший штабом объединения, он же возглавит Восточный военный округ. Кроме того, президентом принято решение назначить командующим новым родом войск – беспилотных систем Дениса Лямина, который ранее возглавлял штаб группировки «Центр».

- Я хочу вас, товарищи офицеры, поблагодарить за вашу боевую работу на прежних местах, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные и деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач. Хочу вас поблагодарить за то, что было сделано вами до настоящего времени, - подытожил глава государства.

Фото: kremlin.ru