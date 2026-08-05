Русло реки Медведица в Волгоградской области очищают от ила и песка

В Волгоградской области начались основные работы по расчистке реки Медведицы. В настоящее время подрядная организация с помощью земснарядов чистит русло от ила и песка.

– На участке в районе Жирновска с помощью плавучего земснаряда извлечено более 6,5 тыс. куб.м. донных отложений. Готовится к запуску второй земснаряд. Всего в рамках проекта на территории Руднянского и Жирновского районов со дня реки будет поднято более 260 тыс. куб.м. ила и песка, – сообщили в облкомприроды.

Расчистку Медведицы планируют завершить за три года – в 2029 году. Русло реки также освободят от мусора, сушняка и погибших деревьев. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». В настоящее время выполнено более четверти от запланированного объема работ.

В Волгоградской области Медведица является одной из важнейших водных артерий региона. Работы по восстановлению проточности реки ведутся с 2023 года. На первом этапе был расчищен 15-тикилометровый участок русла в границах Михайловки, Даниловского, Кумылженского и Серафимовичского районов.

В соответствии с задачами губернатора в Волгоградской области на системной основе проводится работа по сохранению и восстановлению водных объектов — такие мероприятия ведутся в Волго-Ахтубинской пойме, на реках Волжского и Донского бассейнов. Расчистка водоемов позволяет улучшить качественные характеристики воды, восстановить утраченное биоразнообразие и повысить качество жизни людей.

Фото администрации Волгоградской области