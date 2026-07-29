



За последний год региональный Главк МВД сменил уже третьего руководителя. И каждая последняя перестановка – не плановая ротация, а результат «вопросов» к генералам. ИА «Высота 102» проанализировало, как меняется состав силового блока в регионе, кто из руководителей задерживается надолго, а кто уходит, не дописав свою историю.

Правила игры: почему силовики не сидят на месте

Согласно законодательству о противодействии коррупции, руководители силовых ведомств не могут занимать должности бесконечно. Ротация кадров – норма, но в отдельных ведомствах Волгоградской области она в последнее время напоминает не плановую замену, а, скорее, работу над ошибками.





Началось всё с ухода на повышение бывшего главы ГУ МВД России по Волгоградской области Александра Кравченко, который руководил региональным главкомом 13 лет и покинул Волгоград, получив пост в столице – генерал-полковник полиции служит в должности замминистра МВД РФ.

Место Кравченко в марте 2022 года занял Дмитрий Вельможко. Почти три года он служил спокойно – во всяком случае в СМИ никакой острой информации не проходило. Впрочем, это можно объяснить и тем, что с первых дней в Волгограде Вельможко дистанцировался от прессы и, в отличие от Александра Кравченко, особо не жаловал четвертую власть, при этом взаимодействуя с некоторыми «общественниками».

Спокойствие Дмитрия Вельможко кончилось в феврале 2025 года, когда в Михайловке нашли тело фермера Алексея Парамонова. Перед смертью он записал видео с обвинениями в адрес силовиков в вымогательстве, о чем, разумеется, стало известно в Москве. За этим последовали масштабные чистки: своих постов лишились начальник полиции Михайловки, начальник УЭБиПК, руководитель главного следственного управления. Ушел и сам Вельможко. Однако вскоре последний неожиданно дал знать о себе в Ростовской области.





Сняв погоны, Вельможко отпустил бороду и надел деловой пиджак, заняв пост руководителя администрации Волгодонска. Бывший заместитель Вельможко Руслан Тоймухамедов попал под уголовное дело (впрочем, позже, после возмещения ущерба, суд его от ответственности освободил).

Следующий назначенец – Дмитрий Свинов – возглавил ГУ МВД России по Волгоградской области в мае 2025 года, переехав из Курганской области. Как и предшественник, контактировать с прессой напрямую он не спешил, однако внимательно следил за информационной повесткой и даже поменял состав общественного совета, обновив его представителями СМИ и общественности.

Причиной отставки генерал-майора, который так и не дождался подписи под приказом о присвоении очередного звания, называют видеозапись, на которой он в оскорбительной форме высказывался о сотрудниках прокуратуры и о самом регионе. Волгоград, разумеется, это бы не простил, а скандал снова докатился до высшего руководства. Ушедший скоропостижно в отпуск Дмитрий Свинов в Волгограде уже не появился – предположительно словоохотливый силовик был вынужден завершить службу в органах и выйти на пенсию.





До сих пор о том, где Свинов нашел пристанище после скандала, не сообщалось. По слухам, он занимается здоровьем и восстановлением после службы. И не исключено, что еще вернется в систему, но уже не в оперативную работу и не руководителем.

Назад к истокам: Павел Гищенко

В начале июля 2026 года Президент назначил нового руководителя волгоградского ГУ МВД – Павла Гищенко. Это редкий и долгожданный для большинства погруженных в тему волгоградцев случай, когда структуру возглавил уроженец региона: он родом из хутора Верхняя Речка Нехаевского района. Напомним, начинал службу Гищенко в 1997 году оперуполномоченным в Быковском районе. В этой связи примечательно, что в первые дни после назначения новый начальник отправился именно в Быково – туда, откуда, как говорится, и начинал. Такое вот возвращение к истокам.





Волгоградский период – самый продолжительный в служебной карьере Павла Гищенко: он руководил УМВД в Камышине, Волжском, а с 2018 по 2020 год – УМВД по Волгограду. Затем были Севастополь и ДНР: сначала начальник УМВД Севастополя, а с 2023 года – министр МВД ДНР. Прощаясь с личным составом в Донецке 7 июля, Гищенко заявил: в Севастополе он оставил душу, а сердце – в ДНР. В Волгограде от него ждут железной воли и взвешенного подхода.

Отметим, что после частой смены начальников личный состав волгоградского Главка в большинстве своем замер перед приходом Гищенко, кто-то даже ожидал от него резких действий. Однако, по данным «Высоты 102», первое с чего начал генерал-лейтенант полиции – с проявления реальной заботы о тех, кто работает на «земле»: поставил задачу «сократить переработки и систематизировать отпуск». К слову, в Севастополе Гищенко строил жилье для полицейских, ремонтировал участковые пункты, открыл конную полицию и новый центр Госуслуг.

Кстати, нельзя обойти вниманием тот факт, что фактически первый свой день на новом посту в Волгограде генерал Гищенко начал в компании волгоградского губернатора Героя России Андрея Бочарова и замминистра МВД Александра Кравченко. И это достаточно четкий сигнал: Гищенко здесь, чтобы наконец навести порядок. А за процессом будут следить те, кому этот город по-настоящему дорог.

Сергей Киляков: свой среди своих

Управление Росгвардии по Волгоградской области с мая 2025 года возглавляет Сергей Киляков. Это еще один из немногих руководителей регионального силового блока, кто является уроженцем Волгоградской области.





Полковник полиции Киляков окончил Волгоградский юридический институт МВД в 1999 году, затем получил экономическое образование. Участник боевых действий, он награжден медалью «За отвагу». И этот его опыт сегодня полезен как никогда – сотрудники управления регулярно направляются в самые горячие точки для поддержания порядка.

Глава волгоградской Росгвардии имеет специальное звание полковника полиции. Уверены, что в обозримом будущем станем свидетелями смены его погон на генеральские.

«Человечный» спасатель: Иван Павленко

ГУ МЧС по Волгоградской области в марте 2024 года также обрело нового руководителя. Генерал-майор Николай Любавин, руководивший ведомством с 2020 года, попал в скандал из-за слитой в сеть записи совещания, где он желал своим неугодным сотрудникам и даже их родственникам заболеть онкологией. После проверки он был уволен.

Здесь стоит остановиться отдельно и подчеркнуть: уже два генерала покинули Волгоград после обнародования видео с совещаний. Первым был именно Любавин, к которому до того, насколько известно, у руководства МЧС особых вопросов не возникало. Однако, когда видео «заискрило» в Сети и разлетелось по средствам массовой информации, начальство Любавина было вынуждено применять санкции. Дмитрий Свинов стал вторым генералом, спешно покидавшим Волгоградскую область фактически по тому же сценарию: совещание, резкое слово, слив видео – и расплата. Это видео не получило общественной огласки, но, что называется, все кому надо - увидели. Учтут ли опыт своих коллег другие начальствующие силовики – покажет время.





На место Николая Любавина в ГУ МЧС России по Волгоградской области пришел Иван Павленко. До того он был и.о. начальника ГУ МЧС по Херсонской области, участвовал в эвакуации жителей из зоны затопления после подрыва Каховской ГЭС. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу», Суворова и знаком «Крест «За доблесть».

Подчиненные и коллеги называют Павленко одним из самых «человечных» руководителей за его неформальный подход. Кстати говоря, общения с прессой Иван Юрьевич не избегает. Начальник ГУ МЧС, например, уже бывал в редакции ИА «Высота 102» и вместе с нами подводил итоги 2025 года.

У генерал-майора внутренней службы Ивана Павленко армейское прошлое: прошел путь от командира взвода до командира бригады, хорошо стреляет и увлекается спортом.

Непубличный глава УФСИН: Сергей Коновалов

УФСИН по Волгоградской области с марта 2024 года возглавляет генерал-майор Сергей Коновалов – одна из самых непубличных фигур в силовом блоке. Он пришел из Курской области, где руководил аналогичной структурой. Предшественник генерал-майора – Александр Просвернин – в рамках ротации уехал в Краснодарский край.





Сергея Коновалова нечасто встретишь на публичных мероприятиях, он как будто держится особняком от остальных.

Награжден медалями «За доблесть», «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За службу на Кавказе».

Долгий путь генерал-майора Ткаченко

Еще один «новобранец» в верхушке силового блока Волгоградской области – генерал-майор внутренней службы Дмитрий Ткаченко. Он возглавил ГУ ФССП России в сентябре 2024 года – до апреля 2025 года руководил управлением в статусе исполняющего обязанности.





Здесь стоит отметить, что служба судебных приставов в России – одна из тех, где наиболее заметна частая ротация начальствующего состава. Так, Дмитрий Ткаченко с 2017 года, продвигаясь по службе до перевода в Волгоград, сменил 7 регионов – от Краснодарского края до Амурской области.

К слову, Ткаченко – выпускник Волгоградской академии МВД. Так что и о нем можно сказать – вернулся к истокам. Дмитрия Григорьевича можно видеть на официальных мероприятиях в компании с другими генералами, в которую он весьма органично вписался с первых же дней.

Александр Маячкин – на страже границ

Два года, с июня 2024 года, в Волгоградской области Пограничное управление ФСБ России возглавляет полковник Александр Маячкин. Это, пожалуй, один из самых закрытых для прессы руководителей силового блока, что, конечно, обусловлено характером его службы в современных реалиях.





Александр Владимирович регулярно принимает участие в официальных мероприятиях и особенно трепетно относится к ветеранам, навещая их по случаю памятных дат и дней рождения.

Генералы-долгожители: Семенов и Костенко

А вот статус силовиков-«долгожителей» можно присвоить руководителю СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову и прокурору региона Денису Костенко.

Генерал-лейтенант юстиции Семенов занял пост главного следователя Волгоградской области 7 лет назад – в декабре 2018 года – после того, как его предшественник Михаил Музраев получил 18,6 лет колонии строгого режима по статье о терроризме. До этого Семенов возглавлял СУ СК по Астраханской области.





Для медийного сообщества, несмотря на солидный срок в должности, Василий Иванович остается весьма закрытым. Между тем, возглавляемое им управление, методично и без лишней суеты выполняет свою работу: негодяи сидят по колониям, преступления раскрываются, в том числе, весьма успешно – и преступления прошлых лет.

Опять же: и хотелось бы рассказать больше об укоренившемся генерале СУ СКР, но информации для этого не так много.

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко назначен в 2020 году, а в августе 2025 года его полномочия были продлены Президентом еще на пять лет.





За прошедшие пять лет прокуратура при Костенко стала одним из самых эффективных механизмов по защите прав жителей. А «золотой» страницей в истории Костенко как волгоградского прокурора, безусловно, станет процесс в Волгоградском областном суде по иску надзорного ведомства о геноциде жителей Сталинградской области в годы ВОВ.

Итогом процесса, напомним, стало установление факта, имеющего историческое значение - преступления, совершенные фашистами на территории Сталинградской области в отношении не менее 361 450 человек, признаны военными преступлениями и преступлениями против человечности, как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 08.08.1945 и подтверждены резолюциями 3(1) от 13.02.1946 и 95(1) от 11.12.1946 Генеральной Ассамблеи ООН; геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР.

На этом суде, и на некоторых других Денис Костенко выступает нередко в качестве обвинителя. Что касается СМИ, то и для прессы государственный советник юстиции 2 класса не закрыт.

Еще одним важным делом в его жизни стали поисковые работы, о чем на сайте ИА «Высота 102» выходило интервью с Денисом Алексеевичем.

На защите Госбезопасности – генерал Ларин

Управление ФСБ по Волгоградской области почти пять лет возглавляет генерал-лейтенант Александр Ларин. Для него Волгоград – точка служебного роста: до назначения в город-герой Александр Михайлович занимал должность заместителя начальника УФСБ по Москве и Московской области в звании генерал-майора. Его предшественник, Игорь Голдобин, прослуживший в Волгоградской области чуть менее двух лет, теперь руководит УФСБ по Ростовской области.





После начала СВО региональное управление ФСБ столкнулось с новыми вызовами. Особое внимание возглавляемое генералом Лариным ведомство уделяет безопасности государственного строя. И с этой работой волгоградские чекисты, как мы видим, справляются. Достаточно перебрать в памяти всех беглых активистов и задержанных блогеров, вольготно ощущавших себя те же 6-7 лет назад. Сегодня многие из тех или уже отбывают сроки по статьям УК РФ об экстремизме, дискредитации ВС РФ, реабилитации нацизма, либо только готовятся к этому, пересчитывая седины в СИЗО.

Генерал Ларин стабильно держит второе место в рейтинге самых влиятельных персон Волгоградской области, который ежегодно составляют наши коллеги из издания «Новости Волгограда». К слову, подчиненные отмечают разумный, взвешенный подход главы УФСБ к работе, где важен конкретный результат и вовлеченность, а не «голы, очки, секунды», а также достаточно твердый стиль руководства. Много времени уделяет работе с личным составом, в том числе по линии патриотизма и сохранения исторического наследия.

Академия МВД: новый начальник из Уфы

В июне 2026 года сменилось и руководство Волгоградской академии МВД. Генерал-майора Романа Павленкова, возглавлявшего вуз с декабря 2022 года, сменил переехавший из Уфы Виорел Флоча. Павленков, в свою очередь, стал начальником Краснодарского университета МВД.





О полковнике полиции Флоче известно немного: родился в 1974 году, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и Рязанский филиал Московского университета МВД. Долгие годы преподавал в юридических вузах.

Алексей Глухов – «вырос» на Волгоградской земле

Не генерал, но для Волгограда и области в политическом плане одна из самых заметных персон. Ни одно важное мероприятие в Волгограде не проходит без участия председателя Волгоградского областного суда – Алексея Глухова. Он всегда в числе почетных зрителей парада 9 Мая и других памятных торжеств, часто появляется в окружении силовиков на крупных спортивных мероприятиях. Один из самых преданных футбольных болельщиков.





Глухов – еще один уроженец Волгограда. Однако, в отличие от других, он строил карьеру, не покидая Волгоградского региона. К посту руководителя областного суда Алексей Анатольевич шел 20 лет. Отправлять правосудие начинал в 2005 году в Тракторозаводском районном суде Волгограда, затем был период работы в облсуде, в Красноармейском райсуде председателем, а через некоторое время – председателем Центрального районного суда.

На ответственную должность главы облсуда Алексей Глухов Указом президента был назначен в 2020 году. В июне 2026-го полномочия Глухова были продлены Владимиром Путиным на второй шестилетний срок.

Отметим, что Алексей Анатольевич – выпускник Военного Краснознаменного института, проходил военную службу в органах военной прокуратуры Северо-Кавказского военного округа. Ныне – судья первого квалификационного класса, а в начале июля этого года Глухов принимал поздравления от губернатора Волгоградской области с присвоением ему почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Что дальше? «Высота 102» продолжит следить за кадровыми перестановками в силовом блоке региона. Одно можно сказать точно: турбулентность в руководстве не заканчивается, и каждый новый начальник — это новый вызов и для подчиненных, и для жителей области.



