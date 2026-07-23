Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами





Сведения о доходах и имуществе кандидатов в Госдуму, включенных в федеральные списки от политических партий, опубликовал ЦИК РФ. Данные о заработках, недвижимости и транспортных средствах, находящихся в собственности претендентов на мандаты депутатов, раскрыли и кандидаты из Волгоградской области от «Единой России», ЛДПР, «Новых людей» и КПРФ.

Глава Волгограда Владимир Марченко, который баллотируется в Госдуму от «Единой России», как следует из обнародованных данных, в 2025 году заработал 6,8 миллиона рублей. В собственности у градоначальника имеется лишь одна квартира площадью 86,5 квадратных метров.

У вице-спикера Волгоградской областной думы Зины Мержоевой, которая также идет на выборы от «ЕР», есть в наличии земельный участок, две квартиры и два нежилых помещения. Доход депутата регпарламента в прошлом году составил 4,6 миллиона рублей.

Олег Егорушин из федерального списка «ЕР», руководитель ЦУР, отчитался о доходе за прошлый год в размере около 3 миллионов рублей. Он задекларировал также квартиру площадью в 124 квадрата и автомобиль ГАЗ 2705 2011 года выпуска.

Доход депутата Волгоградской облдумы Игоря Воробьева, руководителя центра «ВОИН», которого выдвинула в Госдуму «Единая Россия», составил 4,8 миллиона рублей. У него есть в собственности также земельный участок и две квартиры.

Директор муниципального автономного учреждения «Информационное агентство Волгограда», председатель общественной палаты Волгограда Евгений Князев отчитался о доходе за прошлый год в размере 3,2 миллиона рублей и квартире в Волгоградской области площадью в 120,5 квадрата. Он также является владельцев Hyundai Santa Fe 2021 года выпуска.

Евгений Москвичев, депутат Госдумы от «Единой России», задекларировал доход за прошлый год в размере 18,2 миллиона рублей. Но на остатках на счетах у него хранится гораздо больше денег – более 51 миллиона рублей. Депутат Госдумы является владельцем земельного участка площадью в 2 тысячи квадратов в Калужской области, жилого дома в этом же регионе, квартиры в Москве (167 квадратов), а также прицепа и снегохода.

Раскрыли свои доходы и уроженцы Волгоградской области, которые баллотируются в Госдуму по линии «ЕР» от других регионов. В частности, действующий депутат Госдумы Владимир Плотников, избиравшийся от волгоградского региона, а теперь собравшегося защищать интересы жителей Брянской области, раскрыл доход за прошлый год в размере 15,1 миллиона рублей. Он владеет тремя земельными наделами и домом в Волгоградской области, квартирой и гаражным боксом в Москве, а также автомобилем Toyota Camry 2019 года выпуска.

Кандидат от «Новых людей» Кирилл Бочков, сотрудник управления делами администрации Волгоградской области, задекларировал скромный доход за прошлый год в размере 210 тысячи рублей. А вот от какой-либо собственности он оказался совершенно свободен – у молодого человека нет ни квартир, ни машин, ни земельных участков.

Николай Арефьев из федерального списка КПРФ, сообщил о доходе за прошлый год в размере 7,6 миллиона рублей. Он владеет также крупным земельным участком в Московской области, и квартирой в Москве площадью в 114 квадратных метров. Его соратница по партии, депутат Волгоградской облдумы Тамара Головачева заработала в 2025 году 4,1 миллиона рублей и задекларировала две квартиры небольшой площади.

Два домика, квартира и земельный участок принадлежат кандидату в депутаты Госдумы от КПРФ, депутату областной думы Денису Ускову. Его доход составил 1,6 миллиона рублей. А его однопартиец Олег Дмитриев задекларировал доход в размере всего 270 тысяч рублей. У него в собственности есть квартира площадью около 51 квадратных метр и автомобиль Kia Rio 2013 года выпуска.

Кандидаты от ЛДПР, которые включены в федеральный список от Волгоградской области, также раскрыли свое материальное положение. Доход Владислава Никоненко, депутата Волгоградской гордумы, составил 375 тысяч рублей. А Алексей Кононенко, депутат Городищенской городской думы, в прошлом году заработал 893 тысячи рублей. В собственности у него – две квартиры и ВАЗ-21053 1997 года выпуска.