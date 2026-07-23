Главное

Во всех контакт-центрах АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» теперь доступен бесплатный Wi-Fi Свет знаний: энергетики АО «ВОЭ» готовят школы к мощному старту 1 сентября Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВО «Проблема есть, а решения нет»: предприниматели Волгограда теряют миллионы из-за атак ВСУ на склады Wildberries ВТЗ встретил День металлурга: более 350 сотрудников отмечены наградами

Актуально

Экс-игрок «Ротора», участник СВО и «коренные»: кто собрался в Госдуму от Волгоградской области

Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фото

«Нас обманули»: в селе Волгоградской области «под шумок» реорганизовали местную школу

Федеральные новости

Федеральные новости
 Ученые нашли следы стронция-90 в рыбе Азовского моря
Специалисты Южного филиала ВНИРО завершили исследование азовской рыбы и обнаружили в одном из видов радиоактивный изотоп, сообщает Привет-Ростов. Результаты, однако, не стали поводом для запрета на вылов и употребление...
Федеральные новости
 Wildberries начал выплаты пострадавшим селлерам: что говорят сами предприниматели
Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила о начале выплат продавцам, пострадавшим из-за атак на склады. – Сегодня мы начинаем первые начисления селлерам, чьи товары пострадали в Электростали....
Общество

Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами

Общество 23.07.2026 14:09
0
23.07.2026 14:09


Сведения о доходах и имуществе кандидатов в Госдуму, включенных в федеральные списки от политических партий, опубликовал ЦИК РФ. Данные о заработках, недвижимости и транспортных средствах, находящихся в собственности претендентов на мандаты депутатов, раскрыли и кандидаты из Волгоградской области от «Единой России», ЛДПР, «Новых людей» и КПРФ. 

Глава Волгограда Владимир Марченко, который баллотируется в Госдуму от «Единой России», как следует из обнародованных данных, в 2025 году заработал 6,8 миллиона рублей. В собственности у градоначальника имеется лишь одна квартира площадью 86,5 квадратных метров. 

У вице-спикера Волгоградской областной думы Зины Мержоевой, которая также идет на выборы от «ЕР», есть в наличии земельный участок, две квартиры и два нежилых помещения. Доход депутата регпарламента в прошлом году составил 4,6 миллиона рублей.

Олег Егорушин из федерального списка «ЕР», руководитель ЦУР, отчитался о доходе за прошлый год в размере около 3 миллионов рублей. Он задекларировал также квартиру площадью в 124 квадрата и автомобиль ГАЗ 2705 2011 года выпуска. 

Доход депутата Волгоградской облдумы Игоря Воробьева,  руководителя центра «ВОИН», которого выдвинула в Госдуму «Единая Россия», составил 4,8 миллиона рублей. У него есть в собственности также земельный участок и две квартиры. 

Директор муниципального автономного учреждения «Информационное агентство Волгограда», председатель общественной палаты Волгограда Евгений Князев отчитался о доходе за прошлый год в размере 3,2 миллиона рублей и квартире в Волгоградской области площадью в 120,5 квадрата. Он также является владельцев Hyundai Santa Fe 2021 года выпуска. 

Евгений Москвичев, депутат Госдумы от «Единой России», задекларировал доход за прошлый год в размере 18,2 миллиона рублей. Но на остатках на счетах  у него хранится гораздо больше денег – более 51 миллиона рублей. Депутат Госдумы является владельцем земельного участка площадью в 2 тысячи квадратов в Калужской области, жилого дома в этом же регионе, квартиры в Москве (167 квадратов), а также прицепа и снегохода. 

Раскрыли свои доходы и уроженцы Волгоградской области, которые баллотируются в Госдуму  по линии «ЕР» от других регионов. В частности, действующий депутат Госдумы Владимир Плотников, избиравшийся от волгоградского региона, а теперь собравшегося защищать интересы жителей Брянской области,  раскрыл доход за прошлый год в размере 15,1 миллиона рублей. Он владеет тремя земельными наделами и домом в Волгоградской области, квартирой и гаражным боксом в Москве, а также автомобилем Toyota Camry 2019 года выпуска. 

Кандидат от «Новых людей» Кирилл Бочков, сотрудник управления  делами администрации Волгоградской области, задекларировал скромный доход за прошлый год в размере 210 тысячи рублей. А вот от какой-либо собственности он оказался совершенно свободен – у молодого человека нет ни квартир, ни машин, ни земельных участков. 

Николай Арефьев из федерального списка КПРФ, сообщил о доходе за прошлый год в размере 7,6 миллиона рублей. Он владеет также крупным земельным участком в Московской области, и квартирой в Москве площадью в 114 квадратных метров. Его соратница по партии, депутат Волгоградской облдумы Тамара Головачева заработала в 2025 году 4,1 миллиона рублей и задекларировала две квартиры небольшой площади. 

Два домика, квартира и земельный участок принадлежат кандидату в депутаты Госдумы от КПРФ, депутату областной думы Денису Ускову. Его доход составил 1,6 миллиона рублей. А его однопартиец Олег Дмитриев задекларировал доход в размере всего 270 тысяч рублей. У него в собственности есть квартира площадью около 51 квадратных метр и автомобиль Kia Rio 2013 года выпуска. 

Кандидаты от ЛДПР, которые включены в федеральный список от Волгоградской области, также раскрыли свое материальное положение. Доход Владислава Никоненко, депутата Волгоградской гордумы, составил 375 тысяч рублей. А Алексей Кононенко, депутат Городищенской городской думы, в прошлом году заработал 893 тысячи рублей. В собственности у него – две квартиры и ВАЗ-21053 1997 года выпуска. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.07.2026 15:50
Общество 23.07.2026 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2026 15:19
Общество 23.07.2026 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2026 15:18
Общество 23.07.2026 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2026 14:59
Общество 23.07.2026 14:59
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2026 14:51
Общество 23.07.2026 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2026 14:09
Общество 23.07.2026 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2026 13:28
Общество 23.07.2026 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2026 13:19
Общество 23.07.2026 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2026 12:20
Общество 23.07.2026 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2026 12:19
Общество 23.07.2026 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2026 11:54
Общество 23.07.2026 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2026 11:54
Общество 23.07.2026 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2026 10:10
Общество 23.07.2026 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2026 09:32
Общество 23.07.2026 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
23.07.2026 08:45
Общество 23.07.2026 08:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:03
Похититель 34 золотых браслетов из ЦУМа в Волжском идет под судСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде отряду «Бессмертный Сталинград» передали дроны и техникуСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде скончался экс-гендиректор «Каустика» Олег БолотинСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде задерживают и отменяют рейсы из МосквыСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде часть магазинов «заморозила» цены перед 1 сентябряСмотреть фотографии
14:51
Верховный суд подтвердил приговор пособнику украинской разведки из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионамиСмотреть фотографии
13:49
Билайн открыл предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold8 Ультра, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Флип8 со скидкой до 20 000 рублейСмотреть фотографии
13:28
Генпрокуратура: штраф Росприроднадзора едва не разорил волгоградского бизнесменаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
«Один что-то крякнул на меня и дернулся»: в Волгограде спустя 29 лет раскрыли убийство на трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
В МЧС раскрыли причину черного дыма в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Во всех контакт-центрах АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» теперь доступен бесплатный Wi-FiСмотреть фотографии
12:19
А если сотня не одна? Стало известно, какую сумму начислят волгоградским отличникам ЕГЭСмотреть фотографии
11:54
Работы китайского мастера выставят в музее Машкова в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Чтобы не уезжали? Одаренным школьникам будут платить за поступление в волгоградские вузыСмотреть фотографии
11:51
Под Волгоградом после аварии погибла пожилая водитель мотороллераСмотреть фотографии
10:38
Под Волгоградом в ДТП погиб водитель украинской легковушкиСмотреть фотографии
10:32
Ученые нашли следы стронция-90 в рыбе Азовского моряСмотреть фотографии
10:10
Будет «жарко»: Волгоградская область проводит рабочую неделю дождямиСмотреть фотографии
09:32
Авария парализовала работу скоростных трамваев в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:14
Пьяный волгоградец приемом самбо изувечил прохожегоСмотреть фотографии
09:06
Александр Дудаков принёс Волгоградской области бронзовую медаль на первенстве России по плаваниюСмотреть фотографии
08:45
Военные отбили ночную атаку вражеских БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:36
Замминистра МВД встретился с личным составом ГУ МВД в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:27
В Волгоградской области в сезон местных овощей дорожают огурцыСмотреть фотографии
08:07
Цены на бензин и дизель вновь скаканули на волгоградских АЗССмотреть фотографии
07:51
Отдохнувшие в Турции волгоградцы вернутся домой с опозданиемСмотреть фотографии
07:33
Хет‑трики, покер… и снятие команды. Пятый игровой день чемпионата Волгоградской области по мини-футболу 8х8Смотреть фотографии
07:22
Wildberries начал выплаты пострадавшим селлерам: что говорят сами предпринимателиСмотреть фотографии
06:55
Волгоградцев предупредят об оформляемом кредите на Госуслугах: для чего это нужно?Смотреть фотографии
 