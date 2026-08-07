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«Россети Юг» увеличили мощность электроснабжения волгоградского торгового центра

Главное 07.08.2026 15:28
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07.08.2026 15:28


«Россети Юг – Волгоград» (АО «ВМЭС») осуществили технологическое присоединение нового здания торгово–развлекательного комплекса на севере Волгограда к электрическим сетям. В рамках выполненных работ специалисты компании значительно повысили мощность присоединения объекта — на 950 кВт.

Чтобы обеспечить растущие потребности торгового центра, специалисты сетевой организации модернизировали энергетическую инфраструктуру: реконструировали оборудование трансформаторной подстанции и заменили два силовых трансформатора. Благодаря проведенным работам трансформаторная мощность комплекса увеличилась с 1,9 до 3,2 МВА. Общая же мощность технологического присоединения здания, площадь которого превышает 1000 квадратных метров, достигла 1,2 МВт.

Напомним, ранее «Россети Юг – Волгоград» подключили к электрическим сетям фонтан «Детский хоровод» на Привокзальной площади, которая в настоящий момент находится на завершающей стадии реконструкции.  

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