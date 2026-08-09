Крупные пожары испортили воздух на юге Волгограда





Крупные пожары в Кировском районе, тушить которые волгоградским спасателям пришлось практически весь день, сказались на качестве воздуха.

После новостей о возгораниях, объявших сразу 14 гектар на юге Волгограда, специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» выехали на место для отбора проб воздуха.

– На территории поселка Саши Чекалина выявлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ до 2,5 раз, – уточнили в надзорном ведомстве. – Показатели по оксиду углерода и азота выше нормы в 1,2 раза.

Живущим рядом с местом пожара волгоградцам посоветовали не спешить с проветриванием комнат. На потом следует отложить и долгие прогулки.

О том, что пламя захватило большой участок земли в Кировском районе, корреспонденты ИА «Высота 102» сообщали накануне. Из-за бушевавших пожаров на юге города была повреждена линия ЛЭП. Устранив аварию спустя 28 минут, энергетики продолжали борьбу с ее последствиями. О вынужденном перезапуске оборудования накануне днем сообщали и в «Концессиях водоснабжения».

Фото Павла Мирошкина