В Волгоградской области на предстоящий охотничий сезон утверждены лимиты на отстрел диких животных, в числе которых благородные олени, косули, лоси и барсуки. Согласно постановлению главы региона, самое большое количество на отстрел – 3917 особей – приходится на сибирскую косулю. Этот объем составляет 14,3% от общего числа этих животных, которых в регионе более 27 тысяч.

Также охотникам в Волгоградской области разрешено убить 51 благородного оленя (около 5,4% от общей численности), 210 лосей (5,7% от численности), 364 барсука (7,8%) и 13 пятнистых оленей (6,2%). Такие лимиты добычи пяти видов охотничьих ресурсов установлены на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года.

В постановлении указано, что расчет объемов добычи основан на данных учета численности животных и научно обоснованных нормативах изъятия, утвержденных на федеральном уровне. Возраст животных в квотах не учитывается.

Лимиты в Волгоградской области разрабатывали специалисты облкомприроды. Проект прошел государственную экологическую экспертизу, получил положительное заключение и был согласован с Минприроды РФ.

Отметим, что охота на указанные в постановлении виды животных разрешается строго в установленные сроки и только при наличии соответствующего разрешения. Нарушение утвержденных лимитов влечет административную и уголовную ответственность.

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