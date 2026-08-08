Волгоградцы из-за крупного пожара остались без света, воды и АЗС





В Волгограде крупный ландшафтный пожар оставил часть районов города без света и воды. Как ранее сообщала редакция, пламя с полудня бушует в Кировском районе вблизи территории посёлка 7-я площадка. Огонь вызвал обрыв линии ЛЭП и сбой в работе систем жизнеобеспечения города-миллионника.

- В связи с просадкой напряжения на сетях энергоснабжающей организации была приостановлена подача ресурса в ряд домов Кировского и Советского районов. В настоящее время системы заполняются, ресурс начнет поступать в полном объеме в ближайшее время, - подчеркнули в пресс-службе «Концессии водоснабжения».

Кроме того, очевидцы сообщают, что на границе Кировского и Красноармейского районов на некоторое время вышли из строя светофоры и остановлена работа АЗС. По данным ВМЭС, подача электроэнергии потребителям была восстановлена спустя 28 минут, в 14:20, однако волгоградцы до сих пор массово сообщают об отсутствии света в Кировском районе на Авангарде, в Советском районе на СХИ и Тулака. Кроме того, отдельные жалобы приходят даже из Краснооктябрьского района.

Отметим, редакция повторно уточняет информацию о причинах отсутствия света у потребителей в Волгограде, а также данные о статусе крупного ландшафтного пожара.

Фото из архива ИА «Высота 102»