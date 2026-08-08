



Главной гастрономической площадкой Поволжья в эти выходные стала база отдыха «Река&Песок» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Здесь проходит фестиваль «Гриль Фест Волга», на который прибыли лучшие гриль-матера России. Кто сделает самый сочный стейк? Перед чьим барбекю невозможно устоять? Сильнейших выявит чемпионат «Битва на Волге», который проходит в рамках гастрономического фестиваля. О захватывающем и вкусном поединке – в материале ИА «Высота 102».

На берегу Волги встретились профессионалы из Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Волгограда, Иркутска и Москвы. Гости могут увидеть, как работают действующие чемпионы России, и попробовать блюда, которые обычно подают только на закрытых соревнованиях.









– В этот раз чемпионат собрал вдвое больше участников по сравнению с прошлым годом. Эти соревнования являются вторыми по масштабности после «ГрильФеста» в Москве. В прошлом году нам безумно понравилась локация, поэтому мы второй раз решили выбрать локацию именно базы «Река и Песок». На соревнованиях оцениваются все виды барбекю: половинки куриц, куриные крылья, свиные ребра, брискеты, говяжьи ребра. В каждой номинации свои критерии, но чаще оцениваем по сочности, текстуре, пропеченности, вкусу и аромату, – рассказал главный судья гастрономического чемпионата Иван Лебедев.





Двукратные обладатели титула клуба чемпионов России – ростовская «Гастробанда» – открыли на фестивале свой мини-ресторан с техасским брискетом, сэндвичами с рваной свининой, халапеньо попперс в беконе и мексиканской мичеладой.









Хозяева площадки – волгоградский клуб BEAVERS BBQ – приготовили рёбрышки 8,5-часового копчения («Рёбрышки от Палыча»), хрустящие рожки с мясом и авторский плов из мраморной пиканьи в огромном казане.

– Мы заявлены во всех номинациях этого турнира. Сегодня участвовали в трех номинациях. Уже три года не пропускаем ни одного крупного турнира. Наш клуб является всероссийским призером, в этом году стали победителями всероссийского фестиваля. Также в личном зачете взял номинации по приготовлению куриных бедер и свиных ребер. Примечательно то, что мы являемся клубом по интересам, не зависимо от наших основных родов деятельности. Это наше хобби, где мы отдыхаем и получаем удовольствие, – поделился президент волгоградского BBQ–клуба Виктор.





Женская команда «Сестры Барбекю» в эти выходные покажет шоу-приготовление мраморных стейков в печи хоспер, карамелизированных ребер из смокера и баранины по-мексикански.

Любителей морепродуктов ждут в гриль-театре «МИШКА БАР»: стейки из тунца и лосося, хрустящие кальмары, мидии и вонголе в соусах карри, вине и том-ям.









– Мы с удовольствием предоставляем свою площадку под проведение подобных фестивалей. Тем более, что наши просторы позволяют провести самые масштабные мероприятия. Второй год мы сотрудничаем с организаторами «ГрильФеста», и наши гости уже с нетерпением ждали этого августа, чтобы попробовать блюда по уникальным рецептам от лучших гриль–поваров, – рассказала руководитель по развитию территории отдыха «Река&Песок» Анна Голдаева.









Фестиваль позиционируется как концептуальный пикник у воды: помимо еды – стильная музыка, душевная атмосфера, зоны отдыха для всей семьи. Работает фуд-корт, есть места для сидения и детские развлечения.

Гастрономический фестиваль продлится 8 и 9 августа.













Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»