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Экология

Волгоградские леса останутся для жителей под запретом из-за жары

Экология 19.07.2026 15:14
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19.07.2026 15:14


Запрет на посещение лесов, который действует в целях пожарной безопасности в Волгоградской области, будет продлен с 1 до 21 августа. Проект соответствующего приказа уже подготовлен облкомприроды.

Пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств уже запрещен, так как в регионе установилась чрезвычайная пожароопасная ситуация. Нарушителям грозят штрафы.

Эти ограничения не распространяются на сотрудников лесничеств, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также правоохранителей при осуществлении ими своих полномочий. Это исключение прописано в проекте документа.

Отметим, что запрет на посещение лесов в Волгоградской области вводится в теплое время года ежегодно. 

В настоящее время, по данным Гидрометцентра, в регионе действует оранжевый уровень погодной опасности из-за чрезвычайной пожароопасной ситуации. 

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