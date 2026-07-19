Волгоградские леса останутся для жителей под запретом из-за жары

Запрет на посещение лесов, который действует в целях пожарной безопасности в Волгоградской области, будет продлен с 1 до 21 августа. Проект соответствующего приказа уже подготовлен облкомприроды.

Пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств уже запрещен, так как в регионе установилась чрезвычайная пожароопасная ситуация. Нарушителям грозят штрафы.

Эти ограничения не распространяются на сотрудников лесничеств, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также правоохранителей при осуществлении ими своих полномочий. Это исключение прописано в проекте документа.

Отметим, что запрет на посещение лесов в Волгоградской области вводится в теплое время года ежегодно.

В настоящее время, по данным Гидрометцентра, в регионе действует оранжевый уровень погодной опасности из-за чрезвычайной пожароопасной ситуации.