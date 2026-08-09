



Берег реки. Удочка в руках и звуки природы вместо уличного шума, рабочих звонков и бытовых задач. Такой отдых многие волгоградцы наверняка назвали бы идеальным. Но есть ли смысл пытать рыбацкого счастья в дни, когда температура подпрыгивает выше +40? Кого из речных обитателей реально поймать в такой зной? И есть ли разница, на какой водоем ехать за уловом? Эти вопросы корреспонденты ИА «Высота 102» задали известному волгоградскому ихтиологу Сергею Яковлеву.

Для начала скажем прямо – простого и универсального рецепта для начинающего удильщика не существует в природе. А, значит, свой секрет успеха каждый рыбак ищет самостоятельно – конечно, учитывая общие постулаты.

– В последние дни из-за температуры воздуха и практически полного отсутствия ветра вода прогревается весьма ощутимо. В это время большинство рыб малоподвижны. Это связано, во-первых, со снижением растворенного в воде кислорода. Хладнокровным рыбам, у которых неминуемо повышается обмен веществ, не остается ничего иного, как в буквальном смысле замирать на месте и опускаться либо в подмоины под берегом, либо в те места, откуда бьют холодные родники.

Шансы на удачную рыбалку в начале августа сокращают и сине-зеленые водоросли, из-за цветения которых в регионе раньше срока зацвели и Волгоградское водохранилище, и Волга.

– Сине-зеленые водоросли живут недолго, и, отмирая, лишь сильнее сокращают концентрацию кислорода в воде. Прибиваемые к берегу, они к тому же вырабатывают токсины, что вынуждает рыбу попросту уйти из этих мест, – констатирует специалист. – К примеру, в Цимлянском водохранилище шанс на улов в это время года резко снижается.

И все-таки спешим обрадовать всех, кто не теряет надежду полакомиться свежеприготовленной и, что немаловажно, самостоятельно пойманной рыбкой. Даже в такую жару у удильщиков есть шанс наполнить садок!

– Существуют и теплолюбивые виды рыб, которым высокая температура мешает не так сильно, – обнадеживает Сергей Яковлев. – Я говорю и про завезенных к нам белого амура и толстолобика, и про местные виды – сазана, карася, сома. Они действительно могут клевать даже в такую погоду! Всем тем, кто рассчитывает поймать на крючок голавля, жереха, окуня или плотву, придется подождать похолодания.

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