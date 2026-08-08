В Волгограде врачи больницы №25 спасли руку 39-летнему водителю

Волгоградские медики ожогового отделения больницы №25 помогли жителю Волжского, попавшему в жуткое ДТП на территории Ставрополья, сохранить подвижность руки. Мужчину в апреле 2026 года спасли местные врачи. Он был доставлен в одну из больниц Ставрополья с тяжелой травмой головы, грудной клетки и левой руки с повреждением сосудов.

Как только состояние волжанина стабилизировалось, пострадавшего перевезли в ГУЗ «ГКБСМП № 25». Здесь уже началась борьба за сохранение руки. Провести высокотехнологичную операцию взялись врачи ожогового отделения, которые имеют наиболее обширный опыт, связанный с лечением такого рода ранений и восстановления утраченных тканей.

- Под руководством лечащего врача Игоря Гуринова и операционной сестры Натальи Куликовой была проведена реконструктивная операция. Хирургам удалось устранить контрактуру левого локтевого сустава, вернув ему подвижность, и заместить дефект кожного покрова левой руки, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Отметим, трансплантаты успешно прижились, благодаря чему мужчина вскоре был выписан из учреждения и проходил лечение в больнице №1.

Фото: облкомздрав