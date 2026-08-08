



8 августа на фоне экстремальной жары в Кировском районе Волгограда возник крупный ландшафтный пожар. Столб густого чёрного дыма от возгорания виден из разных районов города. Очевидцы делятся кадрами в социальных сетях.

- Столб дыма начал подниматься около полудня. Сейчас даже у нас в Советском воняет какой-то резиной, - рассказала журналистам одна из свидетельниц происходящего.





Фотографией также поделилась и жительница Кировского района. По словам волгоградки, она проезжая мимо эпицентра, где недалеко от жилого массива 7-й площадки полыхает камыш.

Отметим, ситуацию прокомментировали в пресс-службе МЧС России по Волгоградской области. В спасательном ведомстве подтвердили факт пожара, уточнив, что на месте уже работает некоторое число пожарных расчётов.

- В 11:48 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Кировском районе Волгограда. Горит сухая растительность на площади 4 га. Подразделения 1 ПСО производят тушение, - подчеркнули в ГУ МЧС России по Волгоградской области.