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Экология

«Недостаточно одной закачки воды»: под Волгоградом решают проблему с пересыханием озера Цаца

Экология 14.07.2026 12:56
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14.07.2026 12:56


В Волгоградской области продолжают искать пути решения на долгосрочную перспективу проблемы пересыхания уникального озера Цаца в Светлоярском районе, которое является памятником природы. Оздоровление этого водного объекта должно вестись комплексно с привлечением научного сообщества. Такое мнение прозвучало на заседании Экологического совета при Волгоградской облдуме.

Напомним, что в течение последних лет участники Экосовета неоднократно выезжали в Светлоярский район с целью оценить состояние озера. Спасти этот водоем с пресной водой от пересыхания просили и местные жители. Ранее Цацинскому сельскому поселению были даны рекомендации по обеспечению озера водными ресурсами с помощью технической закачки воды из реки Волга по каналу Сарпинской оросительно-обводнительной системы. Однако, как было заявлено на Экосовете, постоянная закачка воды в озеро все равно не решает проблему, а лишь откладывает ее.

Ситуация с обмелением озера Цаца сложилась не вчера – это следствие давно назревших проблем. Прежде всего, люди в поселении фактически отрезаны от нормального водоснабжения. Местные скважины непригодны из-за превышения железа и цинка, так что рассчитывать на них не приходится. Канал, через который озеро должно пополняться, работает крайне неэффективно, основная масса воды просто теряется по пути. При этом правовой статус этого сооружения не определен, а значит, непонятно, кто может вкладывать средства в его модернизацию, – пояснила ситуацию руководитель Экосовета, председатель парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева.


По ее словам, ситуацию также усугубляют и рукотворные постройки, которые не дают водному объекту напитываться водой естественным образом.

– Кроме того, произошло нарушение природного баланса – озеро лишилось естественной подпитки из-за незаконно возведенных дамб. В итоге регион вынужден тратить серьезные средства на временные решения – подкачку озера водными ресурсами, доставку привозной питьевой воды жителям Цацинского сельского поселения, тогда как эти проблемы нужно решать комплексно, в рамках действующего природоохранного законодательства и обязательно с привлечением научного сообщества, – считает Ирина Соловьева.

Озеро Цаца входит в цепь Сарпинских озер и является одним из десяти водных памятников природы, расположенных в Волгоградской области. Строительство Волго-Донского судоходного канала, возведение гидротехнических сооружений привели к маловодью озера, которое является местом произрастания реликтовых растений и обитания редких краснокнижных птиц. Водообеспечение его в настоящее время осуществляется в основном за счет искусственного обводнения из канала Сарпинской оросительно-обводнительной системы, поскольку доля питания озера от рек Большая Тингута и Малая Тингута, а также от поступления вод весеннего половодья и атмосферных осадков является незначительной. Для жителей Цацинского сельского поселения озеро является источником технической воды, поэтому его пересыхание непосредственно влияет на их качество жизни.

Именно поэтому для полноценной реабилитации озера недостаточно одной закачки воды – необходим комплекс мер, включающий в том числе реконструкцию обветшавшего канала и восстановление нарушенного стока. В Экосовете считают, что в решении экологических вопросов Цацинского сельского поселения должны участвовать все профильные органы исполнительной власти и в обязательном порядке местные власти.

Фото из архива V102.RU / Волгоградская облдума

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