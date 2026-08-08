В Волгограде разыскивают 71-летнего пенсионера с проблемами памяти





В Волгограде волонтёры разыскивают 71-летнего пенсионера Геннадия Пащенко. По информации волгоградского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина бесследно пропал, покинув свою квартиру 7 августа.

Перед исчезновением пожилой человек был одет в белую рубашку и белые шорты в клетку. На ногах чёрные шлёпанцы. Рост пенсионера – 176 см, телосложение – худощавое, волосы седые, глаза серые.

Отметим, Геннадий Пащенко испытывает проблемы с памятью и может не ориентироваться в окружающем пространстве. Волгоградцы, владеющие информацией о месте нахождения мужчины, могут обратиться в полицию по номеру 112 или же непосредственно к поисковикам по телефону: 8-800-700-5452.

Фото: «ЛизаАлерт»