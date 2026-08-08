



В ночь с 7 на 8 августа Вооружённые Силы РФ нанесли массированный удар по предприятиям Украины. Поражены были производство, задействованное в создании ракет «Фламинго», крупная база ГСМ в Киеве, а также сухогрузы у берегов Одессы.

На территории столицы целью военных стал завод «Киев-111» компании «Файер Пойнт». Промплощадка производила комплектующие, а также боевую часть ракет FP-5 «Фламинго». Здесь же хранились твёрдотопливные ракетные двигатели.

Ещё одной отработанной промзоной стал склад ГСМ «Киев-3» компании ООО «Грандтерминал». Он был задействован для транспортировки и распределения топлива и обеспечивал группировки ВСУ.

С помощью БПЛА восточнее Одессы поражены были два сухогруза. По данным Минобороны России, они перевозили вооружения и военную технику.

Фото из архива Минобороны