В течение ночи Минобороны сбило над 15 регионами России 397 БПЛА





Минобороны сообщили об отражении налёта беспилотников ВСУ. В ночь с 7 на 8 августа смертоносные аппараты были перехвачены в воздушном пространстве 15 регионов.

- В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 397 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - подчеркнули в военном ведомстве.

Атака была сконцентрирована на Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областях, Краснодарском крае и Крыму. Часть дронов уничтожены над акваторией Азовского моря.

Отметим, Волгоградскую область удар миновал стороной. При этом, как ранее сообщала редакция, жители и гости региона вынуждены были провести ночь в ожидании налёта БПЛА. Незадолго до полночи дроны были обнаружены вблизи границ области. Впоследствии мониторинговые каналы сообщали о фиксации БПЛА на севере региона, вблизи с Саратовской областью.

Фото из архива Минобороны