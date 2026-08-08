ФФК «Ротор» завершил выступление на «Играх Будущего 2026»





Астана, 7 августа. Четвертьфинальный матч между FC OLYMPIC PHYGITAL и FFK «ROTOR CISS» завершился победой узбекской команды со счетом 2:1. Решающий эпизод матча произошел за 12 секунд до финального свистка, когда экс-вратарь сборной Узбекистана по футзалу Сунатуджон Анваров совершил потрясающий сэйв, отразив удар в упор Андрея Комарова.

Цифровая часть матча завершилась без голов (0:0), но в физической составляющей узбекистанцы оказались точнее. Ботиржон Мамасодиков открыл счет на 14-й минуте первого тайма, а Ботирбек Ризаев удвоил преимущество на 16-й минуте второй половины.

Андрей Комаров сократил отставание после отличной передачи Игоря Чембарова, подарив команде надежду на спасение. Однако финальный аккорд матча оказался печальным: капитан «Ротора» не смог переиграть вратаря с близкого расстояния, упустив шанс на ничью.

FC OLYMPIC PHYGITAL – FFK «ROTOR CISS» – 2:1 (0:0).

7 августа. Астана. Qazaqstan Sports Complex.

Главный судья: Вячеслав Семёнов.

Цифровой этап

FC OLYMPIC PHYGITAL – FFK «ROTOR CISS» – 0:0 (0:0).

Судьи цифрового этапа: Амер Али Махмуд Абу Аркуб, Марио Агудело, Анвар Кобулов.

FC OLYMPIC PHYGITAL: Солихбоев – Мамасодиков, Джумабаев – Шухратов.

«Ротор»: Абельдиаев – Лагутин, Алимпиев – Русанов.

Физический этап

FC OLYMPIC PHYGITAL – FFK «ROTOR CISS» – 2:1 (1:0).

Судьи физического этапа: Луис Гарсия, Джоан Фабрегас, Бадер Аль-Хусани Фахад.

FC OLYMPIC PHYGITAL: Анваров, Мамасодиков, Джумабаев, Ризаев, Бобожонов.

«Ротор»: Худалов, Комаров, Некрасов, Чембаров, Лагутин.

Голы: Мамасодиков, 14” первой половины (1:0). Ризаев, 16” второй половины (2:0). Комаров, 18” второй половины (2:1).

Предупреждён: Некрасов, 15”.

Несмотря на поражение, выступление FFK «ROTOR CISS» на турнире можно считать успешным. Команда достойно представила Волгоград на международной арене и показала конкурентоспособность в новом формате фиджитал-футбола.

Александр Веселовский

Фото: FFK ROTOR CISS GROUP