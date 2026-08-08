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Регион Туристический

Меловые горы Волгоградской области: где находятся самые высокие меловые склоны Европы и как до них добраться

Регион Туристический 08.08.2026 09:58
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08.08.2026 09:58


Меловые горы Волгоградской области — одна из самых необычных природных достопримечательностей региона. Белоснежные склоны, возвышающиеся над Доном, напоминают знаменитые английские утесы, однако находятся всего в часе езды от Волгограда. Это место ежегодно привлекает любителей природы, фотографов, путешественников и поклонников необычных маршрутов выходного дня.  

Рассказываем, где находятся меловые горы в Волгоградской области, что обязательно посмотреть поблизости и как организовать поездку.

Где находятся меловые горы на Дону

Знаменитые донские меловые горы расположены в Иловлинском районе, на территории природного парка «Донской». Они тянутся вдоль высокого правого берега Дона к юго-западу от рабочего поселка Иловля и считаются самыми высокими меловыми горами европейской части континента.

Самая известная точка маршрута — гора Кобылья Голова, высота которой достигает 95 метров. Именно отсюда открываются впечатляющие виды на изгиб Дона, пойменные леса и бескрайние ковыльные степи.

Координаты горы Кобылья Голова: 49.188415, 43.798654 



Не менее эффектную панораму можно увидеть со смотровой площадки на соседней Красной горе высотой 115 метров.

Координаты: 49.181966, 43.770698

Особенно красивыми меловые склоны становятся на рассвете и перед закатом, когда белая порода приобретает золотистые оттенки.

Почему меловые горы Волгоградской области называют уникальными


Площадь меловых выходов составляет около 100 гектаров. Толщина слоя белых пород достигает 60 метров, что превышает размеры знаменитых утесов Семь сестер на побережье Ла-Манша.

История этих мест уходит почти на 90 миллионов лет назад. Тогда территория современной Волгоградской области находилась на дне теплого древнего моря эпохи мезозоя. Именно морские микроорганизмы постепенно сформировали огромные залежи мела, которые сегодня выходят на поверхность.

За миллионы лет течение Дона придало рельефу необычные формы. Река продолжает размывать склоны, создавая крутые обрывы, карнизы, каньоны и глубокие балки. Благодаря этому ландшафт постоянно меняется и считается одним из самых живописных в регионе.

Природный парк «Донской»

Меловые горы входят в состав природного парка «Донской», где под охраной находятся не только редкие растения и животные, но и многочисленные памятники археологии.

На территории парка сохранились древние курганы, степные экосистемы, дубравы, балки, родники и пойменные леса. Это одно из лучших мест Волгоградской области для экологического туризма, пеших прогулок и фотосъемки.

Что посмотреть рядом с меловыми горами

Поездку сюда редко ограничивают одним объектом. В окрестностях расположено сразу несколько интересных достопримечательностей.

Урочище Подгорское 


У подножия меловых склонов находятся остатки старинного хутора и Сиротской пустыни, некогда принадлежавшей Свято-Вознесенскому Кременскому мужскому монастырю. Сегодня здесь можно увидеть живописные каменные руины и деревянный поклонный крест.

Неподалеку скрывается небольшая Рифовая пещера.

Румын-гора


Примерно в девяти километрах восточнее Кобыльей Головы находится Румын-гора.

Координаты: https://yandex.ru/maps/-/CTbtjSmh

На вершине заметны загадочные кольцевые борозды.  Это место овеяно легендами. Местные жители считают его аномальной зоной. Краткое пребывание здесь даст прилив сил, а вот долгая прогулка может спровоцировать головную боль. 

Трехостровское святилище


Еще одна необычная достопримечательность расположена примерно в девяти километрах к юго-востоку.

Координаты:  https://yandex.ru/maps/-/CTbtnClK 

Археологи относят древнее святилище к позднему бронзовому веку — XV–XII векам до нашей эры. Оно представляет собой искусственный холм высотой около трех метров, окруженный глубоким рвом диаметром почти 200 метров. Предполагается, что когда-то в центре располагался большой ритуальный очаг. Место в народе прозвали «Пупок Мира» или «Пуп Земли».

Плато Венцы и Лысая Дубрава

Любителям природных панорам стоит подняться на плато Венцы.

Координаты: https://yandex.ru/maps/-/CTbxEA1V

Это самая высокая точка природного парка «Донской» — 252 метра над уровнем моря. Рядом сохранились уникальные нагорные дубравы и несколько родников с холодной чистой водой, включая Гремячий и Филимоновский.

Как доехать до меловых гор из Волгограда


Расстояние от Волгограда до станицы Трехостровской составляет около 60 километров. Большая часть пути проходит по федеральной трассе Р-22.

После поворота на Качалинскую берите курс на Трехостровскую — там функционирует паромная переправа через Дон. Отправление с пристани Трехостровская осуществляется по расписанию: первый рейс в 07:00, затем в 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:50, 17:00 и 18:30. Обратные рейсы с Качалинской платформы стартуют в 08:20, 10:00, 11:30, 12:50, 15:00, 17:30 и 18:50. Тарифы на перевозку техники установлены Волгоградавтодором: мотоцикл — 200 руб., легковушка до 1,5 т — 300 руб., микроавтобус — 450 руб., а автобус или пустой грузовик массой 1,5 т — 550 руб.

От станицы до горы Кобылья Голова предстоит преодолеть еще около 19 километров по грунтовым дорогам. Поэтому лучше использовать полноприводный автомобиль или машину с высоким клиренсом.

Можно ли попасть на экскурсию

Тем, кто не планирует поездку на собственном автомобиле, доступны организованные экскурсии из Волгограда.

Как правило, туристические программы включают посещение не только меловых гор, но и Трехостровского святилища, родников, этнографического музея казачьего быта, а также объектов Царицынской сторожевой линии.

Если вы ищете, куда съездить в Волгоградской области на выходные, хотите увидеть необычные природные достопримечательности или найти красивые места для фотосессии, меловые горы на Дону станут одним из лучших вариантов.

Фото: Дмитрий Сохин; архив V102.RU, Вячеслав Зубарев.

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