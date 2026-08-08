



С 1 марта 2027 года в России вступит в силу очередная волна ужесточения требований к дистанционным переводам денежных средств через мобильные устройства. Как сообщает «РИА Новости», банки начнут присматриваться к запущенным на устройстве приложениям.

- Если на устройстве обнаружат наличие вредоносного программного кода, операторы по переводу средств должны проверить сразу и остановить (транзакцию — ред.), - приводят слова депутата журналисты.

Отметим, прежде чем ещё глубже залезть в телефон клиента, финансовым организациям предстоит заручиться разрешением. Перезаключить договора на обслуживания учреждения должны будут в течение нескольких месяцев. Ранее с начала этого года в России начали применяться 12 критериев для выявления транзакций клиентов, находящихся под воздействием мошенников. После внедрения аналитических механизмов многие граждане стали жаловаться на сложности при осуществлении платежей.

Фото из архива ИА «Высота 102»