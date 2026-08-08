Волгоградским виноделам разрешили размещать рекламу на билбордах





В России скорректировали федеральный закон о рекламе. Обновлённая редакция смягчила запреты, установленные для производителей алкогольной продукции. Теперь местным винодельческим хозяйствам и предприятиям разрешено рекламироваться свою продукцию в границах региона нахождения.

Такого рода реклама может содержать информацию о видах производимой продукции и используемом винограде. При этом запрещено размещать названия вин, торговые знаки и фотографии продукции. Кроме того, такая информация обязательно должна сообщать о вреде алкоголя. Также запрещается её размещение вблизи социальных, образовательных учреждений, заведений культуры и спорта.

По мнению депутатов, новая возможность даст дополнительный импульс развития аграрному туризму.

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