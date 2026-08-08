



Специалисты предупредили жителей Волгоградской области о распространении в социальных сетях недостоверной информации о возможности совершения в России диверсий на предприятиях водоподготовки. Согласно публикуемым «страшилкам», неизвестные планируют заразить воду опасной бактерией, вызывающей холеру – острое кишечное отравление.

По данным экспертов, это уже не первая волна попыток злоумышленников внушить россиянам страх перед питьевым ресурсом. Соответствующая информация распространяется в сети на протяжении последних четырёх лет.

- Это старая «страшилка» из весны 2022 года, которая кочует по регионам уже несколько лет, меняя только город и дату. Минздрав и Роспотребнадзор не сообщали об угрозе эпидемии холеры. Фейк уже опровергли власти, - подчёркивают авторы канала «Война с фейками» в мессенджере «Макс».

Отметим, изначально формальным поводом для распространения недостоверной информации стала публикация в апреле 2022 года постановления главного государственного санитарного врача о профилактике холеры, однако этот документ не содержит данные о деятельности диверсантов и предназначен для организации штатной работы медицинских учреждений в жаркие периоды, когда уровень кишечных отравлений традиционно растёт.

Фото из архива ИА «Высота 102»