Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
Ассенизатору предъявили счёт на 1,3 миллиона за озеро нечистот под Волгоградом

Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с владельца ассенизаторской машины более 1,3 миллиона рублей в качестве компенсации вреда, нанесенного почвам из-за слива нечистот. 

Как уточнили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, иск был подан к гражданину Вдовину В.В., который ранее отказался возмещать ущерб добровольно.


Следы сброса жидких бытовых отходов на рельеф местности были зафиксированы в поселке Себрово Михайловского района Волгоградской области.

В ходе осмотра прилегающей территории выявлено, что земельный участок залит жидкими биологическими отходами. Сотрудники специализированной лаборатории выявили превышение загрязняющих веществ по натрию, кальцию, калию, фосфору, по массовой концентрации водорастворимых форм сульфат-иона, нитрат-иона и фторид-иона. Общая площадь загрязненных территорий составила 168,25 кв.м.


- Управлением по результатам принятия мер административного реагирования было установлено, что транспортное средство, которое производило сброс ЖБО на почву, является собственностью физического лица – Вдовина В.В, - сообщили в природоохранном ведомстве.

Однако в добровольном порядке Вдовин ущерб не оплатил, поэтому был подан иск в суд. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора


