Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с владельца ассенизаторской машины более 1,3 миллиона рублей в качестве компенсации вреда, нанесенного почвам из-за слива нечистот.

Как уточнили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, иск был подан к гражданину Вдовину В.В., который ранее отказался возмещать ущерб добровольно.





Следы сброса жидких бытовых отходов на рельеф местности были зафиксированы в поселке Себрово Михайловского района Волгоградской области.

В ходе осмотра прилегающей территории выявлено, что земельный участок залит жидкими биологическими отходами. Сотрудники специализированной лаборатории выявили превышение загрязняющих веществ по натрию, кальцию, калию, фосфору, по массовой концентрации водорастворимых форм сульфат-иона, нитрат-иона и фторид-иона. Общая площадь загрязненных территорий составила 168,25 кв.м.





- Управлением по результатам принятия мер административного реагирования было установлено, что транспортное средство, которое производило сброс ЖБО на почву, является собственностью физического лица – Вдовина В.В, - сообщили в природоохранном ведомстве.

Однако в добровольном порядке Вдовин ущерб не оплатил, поэтому был подан иск в суд. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!