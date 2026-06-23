



Информация о временном введении лимита на отпуск топлива «Лукойлом» в Волгоградской области ожидаемо вызвала обсуждения в социальных сетях и приковала внимание отдельных экспертов. Последние поспешили сгустить краски, сея тревогу в обществе. Не остался в стороне от волгоградской повестки, к примеру, и давно покинувший регион Андрей Гусий. Проживающий многие годы в Краснодаре «политолог», не замечая топливного кризиса в Краснодарском крае, поспешил заявить, что введенные на покинутой им родине ограничения – плохой признак для региона. Оценку таким высказываниям дал член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков.

– Обожаю политологов. Особенно региональных. Особенно тех, чья экспертность существует где-то между телеграм-каналом, комментарием для желтого СМИ и собственным ощущением величия. Вот очередной шедевр политологической мысли – Андрей Гусий, которого волгоградские желтые издания почему-то упорно продолжают представлять как «известного волгоградского политолога», обнаружил ограничения на продажу топлива на заправках «Лукойла» в Волгограде и немедленно поставил диагноз: «Плохой знак для региона». «Сильно». «Глубоко». «Экспертно». О том, что такие ограничения сегодня вводятся во многих регионах страны это мелочи для настоящего политолога. Зачем смотреть на общероссийскую картину, когда можно сделать далеко идущие выводы исключительно про Волгоградскую область? Особенно забавно это читать на фоне того, что в самом Краснодаре несколько дней обсуждают вполне реальный бензиновый коллапс. Часть заправок не работает, цены на отдельных АЗС перевалили за сто рублей, аграрии переживают за уборочную кампанию, а местные деловые издания публикуют материалы один тревожнее другого.

Но это, видимо, «другое», полагает Жуков, продолжая мысль о предвзятом и однобоком взгляде политолога на ситуацию в Волгоградской области.

– В пабликах краснодарско-волгоградского эксперта почему-то плохо в Крыму, плохо на Ставрополье, плохо в Волгограде. А вот у себя под носом «все хорошо, прекрасная маркиза!». Именно поэтому я так люблю читать политологов. Не за реальные прогнозы и аналитику, а за их фантазии. Впрочем, желтые издания тоже такую экспертизу любят. Она яркая, тревожная, хорошо собирает просмотры и отлично расходится по лентам. А проверять факты, смотреть контекст и сравнивать ситуацию с соседними регионами и в стране в целом и уж тем более выглянуть к себе во двор... Тут голосом Каневского: «Этим, конечно же, никто заниматься не собирался...»

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», ограничения продажи топлива на АЗС были введены 23 июня сразу в нескольких регионах России, о чем жителей накануне предупреждали местные власти. В Волгоградской области лимит введен на заправках «Лукойла», а в целом ситуация на рынке региона, по данным облпромторга и ТЭК, остается стабильной: по информации чиновников, опасаться топливного кризиса нет оснований. Впрочем, отдельные «эксперты» и СМИ методично навязывают аудитории противоположную мысль, подхватывая в социальных сетях посты панически настроенных волгоградцев. Один из последних инцидентов связан с публикацией с участием предпринимателя Андрея Чуприна, которого посчитал нужным проверить на пособничество ВСУ глава Общественной палаты Волгограда Евгений Князев.