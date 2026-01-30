Проблема сохранения сбережений остается актуальной для россиян, в том числе для жителей Волгоградской области. Однако время вносит свои коррективы – наряду с традиционными способами сохранения денег появились и новые. Что же выбрать тем, кто хочет уберечь свои деньги от инфляции?

На вопросы корреспондента ИА «Высота 102» отвечает доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС, почетный работник сферы образования РФ Ирина Максимова.

Банковские вклады

Одним из самых популярных способов сохранения сбережений, как известно, являются банковские вклады. По мнению собеседника информагентства, они никогда не потеряют своей актуальности, так как имеют наиболее низкие риски утраты финансовых активов. Главное в этом вопросе – выбрать наиболее выгодный вклад. И человеку вполне под силу разобраться самостоятельно в этом вопросе благодаря развитию финансовой грамотности – уровень которой, подчеркивает Ирина Максимова, сегодня гораздо выше, чем, например, пять лет назад. Поэтому достаточно соблюсти простые алгоритмы.

– При выборе коммерческого банка, конечно, нужно учитывать несколько критериев. Среди самых главных – надежность банка и участие в системе страхования вкладов. Хотя в настоящее время ЦБ России ужесточил требования к финансовой устойчивости коммерческих банков и на рынке работают банки только с высокими показателями надежности, но случаи отзыва лицензий все же есть. Так, в 2025 году потеряли лицензии и прекратили свою деятельность ПромТрансбанк и АО Таврический банк. Информацию по рейтингам банков и участию в программе страхования вкладов лучше всего смотреть на официальном сайте ЦБ Роcсии – cbr.ru, - советует профессор.

Тем клиентам, которые опасаются, что, положив деньги в банк, они столкнутся с трудностями при возврате вклада, волноваться не стоит, говорит Максимова:

– Ошибочно мнение, что вклад нельзя забрать обратно, если он размещен на длительный срок. Деньги клиента банк обязан вернуть по первому требованию. Однако, если клиент расторгает договор банковского вклада, проценты по вкладу он не получает. Поэтому разумнее размещать сбережения сразу по двум видам вкладов: на более короткий (траты на срочные нужды) и длительный срок.

С гарантиями банков по возврату вкладов также можно ознакомиться в открытом доступе, в частности, на сайте Агентства по страхованию вкладов (российской государственной корпорации, созданной в 2024 году для обеспечения функций системы страхования вкладов) – на сайте asg.org.ru или на том же сайте ЦБ России. На этих ресурсах размещена информация, какие коммерческие банки участвуют в Программе страхования вкладов.

– При размещении вклада в коммерческом банке, даже если банк участвует в Программе страхования вклада, нужно учитывать максимальный размер вклада для физических лиц, который может быть возвращен по Программе страхования, то есть не более 1,4 млн руб. в одном коммерческом банке. Подробно о государственной Программе страхования вкладов можно посмотреть на сайтах ЦБ России и Агентства по страхованию вкладов, – продолжает Ирина Васильевна.

Валюта

Известно, что доллар и евро традиционно являлись одним из способов сохранения сбережений. Однако в последнее время курс валюты постоянно снижается. Некоторые считают, что это – временное явление и курс обязательно когда-нибудь подскочит, но кое-кто разочаровался в долларах и евро и уже не верит в то, что они когда-нибудь «возродятся». Ирина Васильевна поделилась, каким она видит будущее валюты.

– Вначале нужно пояснить от чего зависит курс доллара и евро. Стоимость или курс валют определяется на валютной бирже. Нижняя граница стоимости приближается к паритету покупательной способности валюты, верхняя зависит от соотношения спроса и предложения на валюту во время торгов на валютной бирже. В настоящее время спрос на валюту на бирже снизился. На это, в том числе, повлияли экономические санкции против России. Российские предприятия стали делать меньше закупок по импорту за доллары и евро. Сейчас, наверно, можно говорить о том, что валютный рынок после скачков 2022 года стабилизировался, так как стабилизировалась ситуация со спросом и предложением доллара и евро на валютной бирже. Некоторое снижение курса доллара возможно за счет роста его предложения на валютной бирже предприятиями экспортерами, например, в случае роста выручки от продаж нефти и газа. На это могут повлиять геополитические факторы. Но резкого снижения или роста курса доллара и евро в ближайшее время, скорее всего, не произойдет, – рассуждает профессор.

В то же время можно говорить, что россияне постепенно отказываются от вкладывания денег в покупку валюты. И этому свидетельствуют данные Росстата, согласно которым в 2023 году депозиты (или вклады) населения в коммерческих банках в виде иностранной валюты сократились по сравнению с 2021 г. на 42%, в 2024 году – на 43%, а в 2025 – уже на 45%, напоминает собеседник

Деньги «под подушкой»

И все-таки есть категория граждан, которые не доверяют никому и продолжают хранить свои деньги «под подушкой». Ирина Васильевна не одобряет такой способ сохранения накоплений.

– Размещение денежных средств даже под небольшой процент это защита от инфляции. Но здесь наверно нужно еще вспомнить о криминальной обстановке в регионе. Квартирные кражи, увы, не редкость. Поэтому сбережения лучше хранить в коммерческих банках, - считает она.

Виртуальные биржи

Некоторым волгоградцам звонят незнакомцы с неожиданными предложениями – вложить средства и заработать денег на виртуальных биржах. Ирина Васильевна предостерегает волгоградцев от подобных контактов.

– Неквалифицированным инвесторам, коими выступает основная часть населения, участвовать в виртуальных торгах я не советую. Тем более доверять подозрительным предложениям. В случае звонков с такими предложениями по телефону сразу класть трубку, - рекомендует доктор экономических наук.

Если есть желание получить большую прибыль от инвестиций, лучше обратиться к специализированным компаниям, советует собеседник. В первую очередь, в те же коммерческие банки, которые предлагают самые разнообразные инвестиционные продукты. Однако нужно учитывать, что в этом случае риски неполучения запланированного дохода выше, предупреждает Ирина Васильевна

Металлический счет

В последнее время популярность набирает такой способ сохранения денег, как открытие металлических счетов – то есть человек может виртуально приобрести драгметаллы, например, золото или серебро. Например, стоимость серебра по таким счетам в последнее время показывает устойчивый рост. Профессор оценила надежность такого метода.

- Считаю, что это неплохая альтернатива депозитным рублевым продуктам. Стоимость драгоценных металлов не только на российском, но и на зарубежных рынках сейчас растет. На это влияют опять же геополитические факторы. Но не следует ожидать высокого прироста дохода, например, за неделю или за месяц. Это скорее долгосрочные инвестиции, более одного года. Здесь нужно помнить, что стоимость драгоценных металлов на бирже может также колебаться, а значит, будет изменяться в рублях размер металлического счета. Кроме того, нужно помнить, что металлические счета не считаются вкладами, а значит, не страхуются. Поэтому в случае отзыва лицензии у коммерческого банка, то есть прекращении его деятельности, даже, если банк был включен в Программу страхования вкладов, владелец металлического счета не получит компенсации, - продолжает собеседник.

Криптовалюта

Наверное, уже многие уверовали в то, что самый надежный и выгодный способ сохранения сбережений – это приобретение криптовалюты. Но подходит ли он большинству граждан и насколько он безопасен?

– Стоимость криптовалюты высока. Например, сегодня стоимость одного биткоина около 89 000 тыс. долларов. Поэтому рассматривать рынок криптовалюты в настоящее время как способ сохранения сбережений населения России, мне кажется, некорректно. В России, безусловно, уже сейчас есть инвесторы, которые вкладывают свои финансы в криптовалюту, но опять же, это квалифицированные инвесторы. Для неквалифицированных инвесторов рекомендую воспользоваться покупкой ЦФА (цифровые финансовые активы) у коммерческих банков. Информацию о предложении ЦФА можно получить, например, на сайте sravni.ru. Стремительное развитие цифровых технологий и финансовой грамотности населения, бесспорно, будут способствовать развитию рынка криптовалюты. По уровню рисков – это финансовые операции с наиболее высоким уровнем риска, что связано с волантильностью (высоким колебанием цен), взломами кошельков из-за хакерских атак и просто мошенничеством (фиктивными биржами и продуктами), – заявила собеседник.

Продуктовые запасы

При развитии цифровых и других способов сохранения накоплений остается и «дедовский», который больше свойственен людям, прошедшим одни тяжелые времена и все время готовящимся к другим. Такие люди предпочитают вкладывать деньги в закупку продуктов длительного пользования – в муку, сахар, крупы, тушенку. Ирина Максимова считает, что такой метод уже давно никто не использует.

– Небольшой запас консервов или крупы на случай, если вы заболели, или на улице, например, плохая погода, должен быть у всякого. Но вкладывать сбережения в продукты нет смысла, – уверена собеседник.