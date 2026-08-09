



Челябинск, ДС «Юность». В рамках II Всероссийской Спартакиады между субъектами РФ по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов («Спартакиада народов России») завершился турнир по боксу. Соревнования собрали лучших представителей этого вида спорта со всей страны и стали важной площадкой для оценки текущего уровня российского бокса, а также для формирования резерва к будущим крупным стартам.

Сборная Волгоградской области продемонстрировала стабильную работу и волю к победе, завоевав три бронзовые награды. Успех команды – не случайность: за каждым из призёров стоит системная подготовка и выстроенная работа региональной школы бокса, которая умеет выводить спортсменов на пик формы к ключевым турнирам.

На пьедестал поднялись:

Варвара Чеботарёва (весовая категория до 50 кг; тренер – С. В. Калинин);

Михаил Садыков (весовая категория до 80 кг; тренер – С. Л. Багдасарян);

Фёдор Коронов (весовая категория свыше 92 кг; тренер – С. Л. Багдасарян).





Каждая из этих медалей – результат напряжённой борьбы. В условиях, когда в каждой весовой категории представлены спортсмены с большим соревновательным опытом, бронза означает, что волгоградцы смогли выдержать высочайшую конкуренцию, грамотно выстроить тактику под конкретного соперника и сохранить хладнокровие в решающие моменты поединков.

Особенно показательна ситуация в лёгких весах, где многое решает психологическая устойчивость. Как отметил тренер Варвары Чеботарёвой Сергей Владимирович Калинин, при подготовке к Спартакиаде основной акцент делался именно на психологию:

– При подготовке к Спартакиаде акцент делали на психологию, тактику подбирали уже на месте – под каждого соперника к каждому бою отдельно.

При этом команде не удалось избежать сложностей.

– При подготовке Варвара Чеботарёва травмировалась – пришлось сбавить нагрузки, и Варвара не смогла показать максимальный результат. Что касается соперников, то мы с ними постоянно на сборах в сборной встречаемся, поэтому всё более-менее известно, – рассказал специалист.





Тем не менее задача минимум была выполнена.

– Задачу минимум выполнили, но вопросы остались. Будем работать. Цель у нас всегда одна – победить, – подчеркнул Сергей Калинин.

В этих словах – вся философия волгоградской школы бокса: ни самоуспокоения, ни громких оправданий, только разбор ошибок и движение вперёд.

Важную роль в результатах команды сыграла и тренерская работа в других весовых категориях. Под руководством Сергея Левоновича Багдасаряна Михаил Садыков и Фёдор Коронов продемонстрировали тактическую гибкость и умение сохранять концентрацию в плотных поединках – качества, которые в тяжёлых весовых категориях нередко становятся решающими.

Выступление сборной Волгоградской области подчёркивает потенциал региональной школы бокса и её способность конкурировать на всероссийском уровне. Впереди – анализ боёв, разбор нюансов и работа над деталями, которые в будущем могут стать решающими в борьбе за золото.

Александр Веселовский

Фото: Федерация бокса Волгоградской области