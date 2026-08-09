Главное

Волгоградцам рассказали о новых направлениях магистратуры в ВолГУ «Не нужно заниматься конспирологией. Лучше просто работать»: известные скульпторы оценили реставрацию памятников на Мамаевом кургане «Россети Юг» увеличили мощность электроснабжения волгоградского торгового центра Техника для детской поликлиники – с заботой о маленьких пациентах Как Волгоград пережил атаку украинских БПЛА: все, что происходило 31 июля

Актуально

«Осторожно, вас снимают»: как журналисты ИА «Высота 102» проводили самые громкие расследования

«Буду вынужден писать президенту»: участник СВО требует защитить земли под Волгоградом от «новых фермеров»

«Хочу знать, кто убил моего Артура»: волжанка требует разобраться в загадочной гибели сына-бизнесмена

Федеральные новости

Федеральные новости
 Ситуация на АЗС Краснодара: где 14 августа можно купить бензин
По данным на утро 14 августа, в краевой столице функционирует 78 автозаправочных станций, сообщает МЦУ Краснодара. За сутки количество действующих точек продажи топлива выросло на семь, сообщает ИА «Живая...
Федеральные новости
 Ростовчанина настиг психоз в поезде на третьи сутки в пути
Пассажира поезда, следовавшего из Ростовской области на Север, экстренно госпитализировали с острым алкогольным психозом. Инцидент произошёл на станции в Ярославле, где мужчину передали бригаде скорой помощи, сообщает «Привет-Ростов». По...
Спорт

Сборная Волгоградской области взяла три бронзы на боксёрской Спартакиаде в Челябинске

Спорт 09.08.2026 12:01
0
09.08.2026 12:01


Челябинск, ДС «Юность». В рамках II Всероссийской Спартакиады между субъектами РФ по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов («Спартакиада народов России») завершился турнир по боксу. Соревнования собрали лучших представителей этого вида спорта со всей страны и стали важной площадкой для оценки текущего уровня российского бокса, а также для формирования резерва к будущим крупным стартам.

Сборная Волгоградской области продемонстрировала стабильную работу и волю к победе, завоевав три бронзовые награды. Успех команды – не случайность: за каждым из призёров стоит системная подготовка и выстроенная работа региональной школы бокса, которая умеет выводить спортсменов на пик формы к ключевым турнирам.

На пьедестал поднялись:

Варвара Чеботарёва (весовая категория до 50 кг; тренер – С. В. Калинин);

Михаил Садыков (весовая категория до 80 кг; тренер – С. Л. Багдасарян);

Фёдор Коронов (весовая категория свыше 92 кг; тренер – С. Л. Багдасарян).


Каждая из этих медалей – результат напряжённой борьбы. В условиях, когда в каждой весовой категории представлены спортсмены с большим соревновательным опытом, бронза означает, что волгоградцы смогли выдержать высочайшую конкуренцию, грамотно выстроить тактику под конкретного соперника и сохранить хладнокровие в решающие моменты поединков.

Особенно показательна ситуация в лёгких весах, где многое решает психологическая устойчивость. Как отметил тренер Варвары Чеботарёвой Сергей Владимирович Калинин, при подготовке к Спартакиаде основной акцент делался именно на психологию:

При подготовке к Спартакиаде акцент делали на психологию, тактику подбирали уже на месте – под каждого соперника к каждому бою отдельно.

При этом команде не удалось избежать сложностей.

При подготовке Варвара Чеботарёва травмировалась – пришлось сбавить нагрузки, и Варвара не смогла показать максимальный результат. Что касается соперников, то мы с ними постоянно на сборах в сборной встречаемся, поэтому всё более-менее известно, – рассказал специалист.


Тем не менее задача минимум была выполнена.

Задачу минимум выполнили, но вопросы остались. Будем работать. Цель у нас всегда одна – победить, – подчеркнул Сергей Калинин.

В этих словах – вся философия волгоградской школы бокса: ни самоуспокоения, ни громких оправданий, только разбор ошибок и движение вперёд.

Важную роль в результатах команды сыграла и тренерская работа в других весовых категориях. Под руководством Сергея Левоновича Багдасаряна Михаил Садыков и Фёдор Коронов продемонстрировали тактическую гибкость и умение сохранять концентрацию в плотных поединках – качества, которые в тяжёлых весовых категориях нередко становятся решающими.

Выступление сборной Волгоградской области подчёркивает потенциал региональной школы бокса и её способность конкурировать на всероссийском уровне. Впереди – анализ боёв, разбор нюансов и работа над деталями, которые в будущем могут стать решающими в борьбе за золото.

Александр Веселовский

Фото: Федерация бокса Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
14.08.2026 21:45
Спорт 14.08.2026 21:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2026 21:14
Спорт 14.08.2026 21:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2026 20:33
Спорт 14.08.2026 20:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2026 07:58
Спорт 14.08.2026 07:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2026 13:28
Спорт 13.08.2026 13:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2026 07:03
Спорт 13.08.2026 07:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.08.2026 16:02
Спорт 12.08.2026 16:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.08.2026 07:08
Спорт 12.08.2026 07:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.08.2026 12:39
Спорт 11.08.2026 12:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.08.2026 07:09
Спорт 11.08.2026 07:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.08.2026 06:31
Спорт 11.08.2026 06:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2026 08:38
Спорт 10.08.2026 08:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2026 08:17
Спорт 10.08.2026 08:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2026 07:06
Спорт 10.08.2026 07:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2026 00:00
Спорт 10.08.2026 00:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

03:01
Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Волгограда ночью 15 августаСмотреть фотографии
02:54
Ночной вой сирен разбудил волгоградцев 15 июляСмотреть фотографии
02:49
В Волгоградской области объявлена ракетная опасность 15 августаСмотреть фотографии
22:27
Налет дронов ВСУ готовится отразить Волгоградская областьСмотреть фотографии
21:48
«Не мог оторвать глаз от неба»: волгоградский фотограф снял Млечный Путь и звездопад ПерсеидыСмотреть фотографии
21:45
«Ротор» и «Урал» сыграли вничьюСмотреть фотографии
21:14
16063 болельщика пришли на матч «Ротор» - «Урал» в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:57
«Всё не так просто»: волгоградка с 400 баллами на ЕГЭ не поступила на ПМИ в ВШЭ на бюджетСмотреть фотографии
20:33
«Ротор» ведет в счете после первого тайма с «Уралом»Смотреть фотографии
20:12
Волгоградке дали возможность стать мамой после удаления миомыСмотреть фотографии
19:19
Переезд в Жилгородке Волгограда закроют на два дня на ремонтСмотреть фотографии
19:05
Рейды перед матчем «Ротора» в центре Волгограда организовала полицияСмотреть фотографии
18:41
«Цель противника – не деньги, а паника и вербовка»: подкаст ИА «Высота 102» с ветераном госбезопасности Павлом ЧебаненкоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:58
Волжанка завоевала титул «Королевы» на всероссийском конкурсе красоты и материнстваСмотреть фотографии
17:37
41 млн потратят на визит в Волгоград Чеботиной, «Пиццы» и Mia BoykaСмотреть фотографии
17:06
Стало известно состояние волгоградцев из разорванной в смертельном ДТП «Лады»Смотреть фотографии
16:57
Запрет на прогулки по лесу в Волгоградской области продлен до 11 сентябряСмотреть фотографии
16:40
ИКВО признала законной утрату статуса кандидата дворником из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:43
Новый турмаршрут? Волгоградцы засняли следующий до Ярославля трамвайСмотреть фотографии
14:42
В Волгоградской области скончалась экс-председатель районного судаСмотреть фотографии
14:35
ПСБ представил комплексные решения по обратному эквайрингу для металлургической отраслиСмотреть фотографии
14:15
Троим волгоградским экс-депутатам подтвердили суровые сроки за мегааферуСмотреть фотографии
14:08
Волгоградцев предупредили о затяжной атмосферной засухеСмотреть фотографии
13:33
ФСБ: волгоградец за 10 млн обещал перевести погибшего военного в тылСмотреть фотографииCмотреть видео
13:20
В Волгограде УК после крупного штрафа реанимировала лифты в девятиэтажкеСмотреть фотографии
13:18
Волгоградцам напомнили об упрощенном порядке подачи уведомлений в ФНС с 1 сентябряСмотреть фотографии
12:52
Суд под Волгоградом отправил в СИЗО внука, забившего до смерти бабушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:42
«Важно продолжать работу»: Андрей Бочаров обсудил с активом Палласовки развитие районаСмотреть фотографии
12:00
Волгоградку осудили за обман государства с мясным бизнесомСмотреть фотографии
11:55
Андрей Бочаров проверил ФОК, ДК и молодёжный центр в ПалласовкеСмотреть фотографии
 