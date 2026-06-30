



На съезде «Единой России» 28 июня огласили список кандидатов на выборы в Госдуму от Волгоградской области. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», возглавил территориальную группу секретарь регионального отделения партии Андрей Бочаров – губернатор Волгоградского региона. И последнее обстоятельство стало предметом отдельного обсуждения в экспертных кругах. Более того, подчеркивается, что Бочаров оказался одним из двух глав ЮФО, кому доверили роль «паровоза» «Единой России» и чей регион при этом не стали объединять в одну территориальную группу с близлежащими субъектами ЮФО. О чем это свидетельствует? Одно из мнений было опубликовано в популярном канале о региональной политике «16 негритят».

Так, в частности, полагают эксперты, самостоятельность Волгоградской области на предстоящих выбора говорит, прежде всего, о ее политической самодостаточности.

– Объединение субъектов в единые группы объясняют электоральной логикой: регионы, где сильны оппоненты партии власти, «подстраховывают» субъектами, где ЕР стабильно набирает большинство голосов. Так, кстати, на этих выборах действуют все партии – ранее еще более экстравагантные примеры объединенных тергрупп продемонстрировали в КПРФ, объединив Сахалин с Тувой, Алтайским краем и Республикой Алтай. В ряде случаев регионы объединяют из-за малочисленности избирателей. В этом смысле решение по Волгоградской области и ее губернатору означает, что в этом регионе руководство ожидает, что результаты ЕР могут быть даже выше средних по стране. Напомним, на выборах в ГД в 2021 году ЕР во главе с Бочаровым получила по спискам почти 52% голосов, а во всех четырех одномандатных округах победили единороссы. Поддержку политики федерального центра жители Волгоградской области продемонстрировали весной 2024 года на выборах президента – тогда Владимир Путин набрал в регионе 88% голосов, а в сентябре того же года сам Бочаров переизбрался на третий срок с почти 80%, – приводят данные политэксперты.

Доверие персонально к Андрею Бочарову как к руководителю тергруппы на предстоящих выборах – показатель особого доверия главы государства, уверены эксперты:

– Безусловно, главным «паровозом» для ЕР остается Владимир Путин, несмотря на то, что он не возглавляет список партии. Но «паровозы» в территориальных группах – это люди, пользующиеся особым доверием главы государства и руководства партии. Учитывая, что эти выборы в Госдуму проходят в период СВО – это не только политические лидеры, но и проводники политики главы государства в отношении к участникам спецоперации, это в полном смысле команда президента.

– Впрочем, с именем губернатора Бочарова связаны не только проекты поддержки спецоперации и ее участников, такие, например, как кадровый проект «Сталинградский призыв» или создание грандиозного мемориала у подножия Мамаева кургана. К старту кампании Волгоградская область подходит с позитивной повесткой. Одна из свежих знаковых тем – успешная реализация при поддержке федерального центра амбициозного проекта восстановления Волго-Ахтубинской поймы, который был запущен по инициативе губернатора еще в 2014 году. По оценке политконсультанта Станислава Корякина, это то, за что Андрей Бочаров останется в доброй памяти жителей на долгие годы. Еще одним итогом системной 12-летней работы губернатора и его команды стало включение региона в топ-15 Национального рейтинга инвестклимата. Перестройка чиновничьего мышления и разворот в сторону бизнеса привели к тому, что в регионе появились четкие правила работы, что превратило область в точку притяжения инвесторов. В числе других крупных проектов – строительство транспортного перехода между Волгоградом и Волжским, проект развития острова Сарпинский. Все они, по словам губернатора Бочарова, были реализованы при поддержке команды депутатов от «Единой России», вошедших в восьмой созыв Госдумы. Обновленная команда также будет работать на выполнение задач, которые ставят местные жители и президент Путин, подчеркнул глава региона.

В заключение авторы политразбора отмечают: такими же, как Волгоградская область, «самодостаточными» регионами Юга России стали Ростовская область, Краснодарский край и Адыгея. При этом в Ростовской и Краснодарской группах губернаторов в списках вообще нет.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»